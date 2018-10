Multe per cinque in serie A

Multe per cinque società di serie A maschile di pallacanestro dopo la seconda giornata di andata della stagione regolare. Sono state punite, per svariati motivi, Pallacanestro Cantù, Vanoli Cremona, Virtus Bologna, Dinamo Sassari e Brindisi.

RED OCTOBER INTERNATIONAL CANTU'. Ammenda di Euro 990.00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri e per lancio di oggetti non contundenti (palle di carta) collettivo sporadico, senza colpire.

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 450.00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di Euro 990,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri ed avversari, e per lancio di oggetto contundente (fischietto) isolato e sporadico, senza colpire.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

HAPPYCASA BRINDISI. Ammenda di Euro 450,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

HAPPYCASA BRINDISI. Ammonizione per rilevante irregolarità delle attrezzature obbligatorie (sirena di fine periodo scarsamente udibile).

