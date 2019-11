Multe per cinque in serie C

Multe per cinque club in serie C.

€ 1.000,00 BARI perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.000,00 CATANIA perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere, nel proprio settore, un petardo senza conseguenze; i medesimi accendevano un bengala che nella combustione, danneggiava un seggiolino del settore da loro occupato (r.proc.fed., r.c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto).

€ 1.000,00 RIMINI perché propri sostenitori introducevano e facevano esplodere nel proprio settore due petardi, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 500,00 CESENA perché propri sostenitori danneggiavano i servizi e le strutture del settore dello stadio loro riservato (r.c.c., obbligo risarcimento danni, se richiesto).

€ 500,00 PISTOIESE per aver causato ritardo sull'orario d'inizio della gara.

SPORTAL.IT | 19-11-2019 17:19