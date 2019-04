Multe per quattro nella A di basket

Multe per quattro club nella A maschile di basket dopo le gare della quartultima giornata della regular season.

ACQUA S. BERNARDO CANTU'. Ammenda di Euro 3.000,00 per offese e minacce collettive frequenti del pubblico agli arbitri; per lancio di oggetti contundenti collettivo frequente (monete), colpendo senza danno e per lancio di oggetti non contundenti collettivo e frequente (palle di carta), senza colpire.

US VICTORIA LIBERTAS PESARO. Ammenda di Euro 2.200,00 per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri.

US VICTORIA LIBERTAS PESARO. Ammenda di Euro 1.500,00 per guasto delle attrezzature obbligatorie, con recidiva (precision time)

DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri ALMA TRIESTE. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri.

