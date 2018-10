Multe per tre società in serie C

Multe per tre club in serie C dopo le partite disputate mercoledì.

€ 1.500,00 PISA perché propri sostenitori, durante la gara, intonavano cori offensivi contro le forze dell'ordine (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 1.000,00 VICENZA perché propri sostenitori, durante la gara, lanciavano sul terreno di gioco una bottiglietta piena d'acqua, senza conseguenze (r.proc.fed., r.c.c.).

€ 500,00 CARRARESE perché propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e facevano esplodere un petardo nel proprio settore, senza conseguenze (r.proc.fed.).

