Munari finisce sotto ai ferri

Brutte notizie dall'infermeria per il Verona che perde l'attaccante Matos e il centrocampista Munari.

Il club veneto fa sapere che "Ryder Matos è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato un trauma distorsivo in iperestensione al ginocchio sinistro, con lesione osteocondrale sul piatto tibiale anteriore e una lacerazione parziale del legamento collaterale laterale. I tempi di recupero saranno valutati sulla base dell'evoluzione del quadro clinico". Infortunio serio anche per Gianni Munari. Gli esami strumentali effettuati oggi "hanno evidenziato la lesione al menisco mediale del ginocchio destro. Lo staff sanitario dell'Hellas Verona, in accordo con quello del Parma, ha valutato di procedere alla risoluzione tramite intervento chirurgico".

SPORTAL.IT | 12-02-2019 16:40