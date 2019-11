Munari si ritira ma resta nel Parma

L'ormai ex centrocampista del Parma Gianni Munari ha annunciato il ritiro: resterà nel club emiliano ed entrerà nell'area scouting come osservatore: "Ormai mi sono mentalizzato per questa nuova strada da intraprendere , per me è una grossa fortuna essere qui e poter dare l’addio, non è da tutti, è un motivo di orgoglio questo".

"Ho passato un anno un po’ pesante a livello di infortuni, soprattutto con le ginocchia, è stato anche un fattore fisico che mi ha dato la consapevolezza di smettere ed avere poi questa opportunità da parte della società. Ora sto andando in giro a vedere partite, è l’inizio per me, cerco solo di interpretare al meglio quello che mi si chiede, di capire quello che fanno Faggiano e De Vito ai quali sono al fianco, è una mole di lavoro importante, a livello mentale non è per tutti, cerco di imparare al meglio".

SPORTAL.IT | 14-11-2019 13:20