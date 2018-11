Munir: il Napoli tenta il colpo 'alla Juventus'

Munir El Haddadi potrebbe presto diventare un rinforzo del Napoli.

Il talentino del Barcellona, cresciuto proprio nella prolifica cantera della società blaugrana, è ora in rotta con i catalani a proposito del prolungamento del suo contratto, che a questo punto potrebbe non essere firmato. E di questo punta ad approfittare proprio il Napoli, che come suggerito da 'Marca' potrebbe inserirsi nella trattativa e proporre un nuovo ingaggio al giovane attaccante spagnolo di chiare origini marocchine.

Gli agenti del giocatore, secondo quanto riportato dal quotidiano iberico, hanno interrotto le trattative con il Barcellona e questo potrebbe favorire l'inserimento del Napoli, che in questo modo si assicurerebbe un ex pallino della Roma e soprattutto lo farebbe con un'operazione "stile Juventus", allo stesso modo in cui i bianconeri si sono assicurati negli scorsi anni stelle come Pirlo, Pogba, Khedira e Emre Can.

Munir, esploso al Barcellona non ancora ventenne, è stato poi ceduto in prestito a Valencia e Alaves, ma da quando è tornato in blaugrana non è più riuscito a ricavarsi uno spazio importante. Che ora potrebbe trovare in un'altra piazza europea affacciata sul mare…

