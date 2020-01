Muore Qabous, Giro dell'Oman cancellato

Il Tour dell'Oman, in programma dall'11 al 16 febbraio prossimi, è stato cancellato: è arrivata la comunicazione ufficiale da parte del ministero del Turismo del Paese asiatico. Lo scorso 10 gennaio è morto il sultano Qabous e sono stati indetti quaranta giorni di lutto: sono stati annullati numerosi eventi, dai concerti alle manifestazione sportive, che sarebbero dovuti andare in scena in questo periodo di tempo.

La competizione, che ha fatto il suo esordio nel 2010, ha nel suo albo d'oro i nomi di corridori del calibro di Chris Froome (2013, 2014) e Vincenzo Nibali (2016). E' stato Alexey Lutsenko a imporsi nelle due ultime edizioni.

SPORTAL.IT | 22-01-2020 11:44