Mura veggente: Ecco primi esoneri e primi stop per razzismo

A indovinare chi vincerà lo scudetto son bravi tutti o quasi, anche perchè la scelta è talmente ristretta, ma provate voi a sbilanciarvi su quale sarà il primo allenatore esonerato. O anche su chi riceverà le prime squalifiche per cori razzisti o ancora sul miglior marcatore senza dire Ronaldo o Lukaku. In questa impresa si è lanciato Gianni Mura. La storica firma di Repubblica, alla vigilia della prima giornata di campionato, si è vestito da veggente, sbilanciandosi in pronostici rischiosi.

LE PREVISIONI – Mura non si è sottratto nell’indicare chi secondo lui vincerà il campionato, ipotizzando una grossa incertezza al vertice (” Juve 29%, Inter e Napoli 25, Roma 10, Lazio 8, Atalanta e Torino 1,5%) ma si è lanciato anche in previsioni molto più complesse, a partire dalle “Prime squalifiche per cori razzisti: Juve, Inter, Lazio”.

GLI ESONERI – Dura identificare anche i primi allenatori a saltare i A. Secondo Mura sono “Corini e Juric, e mi spiace molto perché sono due bravi professionisti, ma non sarà per colpa loro”. Sorprese anche nei migliori giocatori del campionato: “Miglior realizzatore Quagliarella o Pavoletti. Miglior portiere: Musso. Miglior difensore: Chiellini o Koulibaly. Miglior centrocampista: Barella o Fabian Ruiz. Miglior attaccante: Inglese o Zapata”.

SPORTEVAI | 23-08-2019 10:50