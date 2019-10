Murgia: "La Spal è una famiglia"

Il centrocampista della Spal Alessandro Murgia ha parlato a margine di una serata con i tifosi organizzata dalla società estense: " "È un piacere essere qui perché ci fa capire ancora una volta il calore che voi tifosi ci date durante tutte le partite".

"Siamo molto contenti e speriamo di continuare e migliorare, soprattutto per voi, perché ci sentiamo come in una famiglia e penso che sia una cosa molto importante, utile per farci dare qualcosa in più", sono le sue parole riportate da tuttomercatoweb.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 23:16