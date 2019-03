Muriel dà un suggerimento a Pioli

Luis Muriel ha convinto tutti dopo il suo arrivo alla Fiorentina, tanto che i viola hanno già in programma di esercitare il diritto di riscatto presente nell’accordo con il Siviglia.

L’attaccante ex Sampdoria ha siglato 6 reti, ma dal ritiro della Colombia ha voluto dare un suggerimento al suo allenatore Pioli per migliorare il suo rendimento.

“Mi sento a mio agio in qualsiasi parte dell’attacco – le sue parole riportate da FoxSports.com – ma non avrei nessun problema a giocare al fianco di un altro attaccante. Penso di aver fatto il meglio con un riferimento vicino. Avere gente come Falcao, Zapata o Morelos rende le cose più facili”.

Ancora su che modulo preferisca: “Per le mie caratteristiche direi che il fatto di avere qualcuno vicino sia un bene e quando ho dovuto farlo mi sono sentito a mio agio. A prescindere dal sistema penso che sia la disponibilità che si ha verso il gruppo a fare la differenza. La posizione in cui mi sento meglio, lo ripeto, è quella dietro alla punta e muovermi in quella parte di campo”.

SPORTAL.IT | 25-03-2019 23:15