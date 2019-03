Muriel: "Ecco perché ho preferito la Fiorentina al Milan"

L'attaccante della Fiorentina Luis Muriel in un'intervista al Corriere dello Sport è tornato sul suo arrivo a Firenze a gennaio: "Entrambe le squadre, Fiorentina e Milan, mi offrivano quello che io volevo, ovvero giocare e avere quella fiducia di cui avevo bisogno, ma avevo parlato prima coi viola e volevo rispettare la parola. Non vorrei passare per quello che si dà delle arie. Io sono sempre stato uomo di parole, i principi valgono più di tutto. Questo me lo hanno insegnato i miei genitori. Quando si è prospettata l’idea di venire a Firenze, sognavo di restare. Sono arrivato con l’obiettivo di fare bene e di conquistarmi il riscatto".

I viola sono ora fuori dalla zona Europa: "Siamo pronti per giocarcela. Non abbasseremo la guardia anche se sarà difficile conquistarla. Non sarà facile, ma non possiamo smettere ora di sognare l’Europa e anche in Coppa Italia è tutto ancora aperto".

SPORTAL.IT | 07-03-2019 09:50