Murillo fa guadagnare 12 milioni all'Inter

L'Inter incassa 12 milioni e si ritrova in tasca un tesoretto che si rivelerà sicuramente utile in un prossimo futuro. E lo fa per un giocatore al quale forse diversi tifosi non pensavano più da diverso tempo.

Si tratta di Jeison Murillo, difensore colombiano che assommò 61 presenze in serie A con la maglia nerazzurra tra il 2015 e il 2017. Trasferitosi in prestito al Valencia nell'estate 2017, i levantini lo hanno riscattato versando nelle casse del Biscione la cifra necessaria per rilevare il suo cartellino: 12 milioni, appunto. Che l'Inter potrà certamente far fruttare già nella prossima finestra di mercato a gennaio.

SPORTAL.IT | 18-08-2018 12:20