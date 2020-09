Muriqi-Lazio, c'è l'annuncio

Ufficiale l’arrivo alla Lazio di Vedat Muriqi, attaccante che arriva dal Fenerbahce. Un rinforzo prezioso per la squadra di Inzaghi. Ecco la nota con cui i capitolini hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione. “La S.S. Lazio comunica l’acquisto a titolo definitivo del calciatore Vedat Muriqi dal Fenerbahçe”.

Il classe 1994 kosovaro viene da una stagione da 15 goal con il Fenerbahce. Giocava in Turchia dal 2014. Per la sua nuova avventura ha scelto l’Italia. Con la Lazio Muriqi potrà mettersi in mostra anche sul prestigioso palcoscenico della Champions League, conquistata da Immobile e compagni al culmine di un cammino che li ha visti sfiorare lo Scudetto ad un certo punto della passata stagione.

OMNISPORT | 15-09-2020 17:50