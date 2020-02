Musacchio non ha paura di Lukaku

Il difensore del Milan Mateo Musacchio è carico in vista del derby di Milano in programma tra tre giorni: "Siamo in un buon momento, c'è positività nell'ambiente e abbiamo voglia di giocarlo subito. C'è fiducia, sappiamo di dover affrontare una grande squadra ma vogliamo fare una gran partita. Lukaku è un grande attaccante ma pensiamo solo a noi stessi".

Zlatan Ibrahimovic: E' un grandissimo giocatore, è importantissimo per il nome ma anche per quello che fa dentro e fuori dal campo. Da quando è arrivato stiamo facendo bene. Ora sta lavorando per arrivare in forma, speriamo ci sia".

SPORTAL.IT | 06-02-2020 16:31