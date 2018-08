Musacchio: "Si sta creando un grande gruppo"

Il difensore del Milan Mateo Musacchio al canale tematico della società ha parlato dell'impazienza dei rossoneri per iniziare finalmente la stagione: "Stiamo curando ogni dettaglio. Abbiamo lavorato tanto a livello fisico all'inizio; poi, nelle ultime settimane, di più col pallone. Samu Castillejo è qui da poco ma si sta ambientando bene. E' un mio grande amico, abbiamo giocato insieme per diversi anni in Spagna e sicuramente si integrerà al meglio nel gioco della nostra squadra. Ogni anno arrivano giocatori nuovi: si sta creando un grande gruppo, dal punto di vista umano e anche sportivo".

"Siamo solo all'inizio della stagione ma sappiamo che ci sono grandi squadre, come la Juventus e il Napoli, il nostro primo avversario. Noi non vediamo l'ora di iniziare. Al San Paolo sarà di certo una gara difficile ma se staremo concentrati e faremo ciò che abbiamo preparato in allenamento possiamo tornare a casa con i tre punti".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 16:40