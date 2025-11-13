ATP Finals, Musetti sfida Alcaraz con un doppio obiettivo: le combinazioni per la semifinale. E arriva la rivelazione sulla Davis

Alle 20.30 il toscano scende in campo alla Inalpi Arena di Torino per sfidare il numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, in palio la qualificazione alle semifinali e la possibilità di dare una mano a Sinner

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Lorenzo Musetti ha in mente un obiettivo molto chiaro, a Torino vuole continuare la sua campagna e provare a mettere a segno una nuova impresa dopo quella contro Alex de Minaur. Il toscano vuole guadagnarsi la semifinale delle ATP Finals contro lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo, e magari riuscire anche a dare una mano al connazionale Jannik Sinner in corsa per la prima posizione del ranking alla fine del 2025.

La rivelazione sulla Davis

Lorenzo Musetti potrebbe prendere la stessa decisione presa da Jannik Sinner sulla Coppa Davis e decidere di rinunciare. A svelare la possibilità di non rispondere alla convocazione di Volandri è stata ieri Sky, e ora la conferma di uno scenario del genere arriva dal suo allenatore Simone Tartarini intervistato dalla Gazzetta dello Sport: “Decideremo con il capitano quando saranno finite le Finals. C’è anche il tema famiglia con Leandro che nascerà tra qualche giorno. Lorenzo non ha mai saltato una competizione a squadre da quando era under. Però qui la ragione consiglia di parlare con il capitano e fai le valutazione. Nelle ultime 16 settimane ha passato solo 5 giorni a casa. Il cuore gli dice di esserci, la ragione dice di non fare scelte avventate”.

Le combinazioni per la semifinale

Lorenzo Musetti vuole regalarsi un altro sogno. Dopo la bellissima vittoria contro De Minaur, l’azzurro adesso punta anche a conquistare l’accesso alle semifinali anche se non sarà un’impresa semplice. Il vantaggio è quello di scendere in campo già sapendo il risultato dell’altro mach del girone (tra de Minaur e Fritz) ma contro lo spagnolo Carlos Alcaraz sarà necessaria una via e propria impresa. Lorenzo si qualifica alla semifinale se:

Batte Alcaraz in due set, a prescindere dal risultato dell’altro match

Batte Alcaraz in tre set e de Minaur batte Fritz

Musetti-Alcaraz: orario e dove vederla in tv

C’è grande attesa per la sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, l’ultima partita del girone Connors va in scena domani alle 20.30. Sarà possibile vedere il match sia in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta e su Sky che trasmetterà il match sia su Sky Sport Uno che su Sky Sport Tennis (canali 201 e 204) con il commento di Elena Pero e di Paolo Bertolucci.

ATP Finals: la situazione nei due gironi