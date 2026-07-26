Musetti riparte da Arnaldi a Washington: missione rilancio per Lorenzo per evitare il crollo in classifica dopo lo US Open

A distanza di circa due mesi e mezzo Musetti si appresta a fare il suo ritorno in campo all'ATP 500 di Washington, dove avvierà la sua missione di rilancio per evitare il crollo nel ranking in questo finale di stagione

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Si avvicina sempre più il ritorno in campo di Lorenzo Musetti, che smaltito l’infortunio al retto femorale che lo ha obbligato a saltare il Roland Garros e tutta la stagione sull’erba è ora pronto a rientrare, giusto in tempo per l’inizio della tournée nordamericana, dove l’azzurro debutterà all’ATP 500 di Washington per ritrovare il prima possibile il ritmo partita e la fiducia necessari per il finale di stagione, in modo da evitare anche un crollo in classifica che potrebbe complicare il suo inizio di 2027.

Muretti: l’infortunio è alle spalle, la sua stagione riparte da Washington

Lontano dai campi da maggio, quando durante gli Internazionali d’Italia subì una lesione al retto femorale, suo secondo infortunio stagionale dopo quello rimediato a inizio anno e che lo aveva obbligato a ritirarsi nei quarti dell’Australian Open contro Novak Djokovic quando aveva ormai la vittoria in pugno, Musetti si appresta a fare il suo ritorno alle competizioni in vista dell’inizio dell’inizio della stagione sul cemento nordamericano. Lorenzo sarà infatti al via dell’ATP 500 di Washington, dove sarà testa di serie n°4.

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Tabellone ostico per Musetti: subito derby con Arnaldi poi sfida con Fils ai quarti

Nonostante sia il quarto favorito del seeding, il cammino di Musetti nella capitale statunitense sarà tutt’altro che semplice. Ad attendere Lorenzo all’esordio ci sarà un derby azzurro con l’amico Matteo Arnaldi (con cui tra l’altro dovrebbe poi andare a fare coppia in doppio al Masters 1000 di Montreal), che pur essendo meno pratico di questi campi rispetto al carrarino potrebbe sfruttare un’inevitabile miglior condizione. In caso dovesse superare il primo turno Musetti affronterebbe poi un giocatore proveniente dalle qualificazioni, mentre successivamente si ritroverebbe di fronte a un’ostica sfida contro Arthur Fils (testa di serie n°8) o la rivelazione dell’anno Rafael Jodar.

Obiettivo ritrovare la condizione per un bel finale di stagione, anche per evitare il crollo in classifica

Ora per Musetti la cosa più importante sarà ovviamente ritrovare il ritmo partita e sensazioni positive tra Washington, Montreal e Cincinnati, che gli tornerebbero utili in vista dell’ultimo slam dell’anno e della seconda parte di stagione, dove Lorenzo cercherà di ottenere buoni risultati per riscattare un’annata negativa (anche se per colpa degli infortuni) dopo l’ottimo 2025 ed evitare il crollo in classifica in modo da poter ripartire nel 2027 come testa di serie all’Australian Open e avere più chance di iniziare l’anno con il piede giusto. Musetti infatti in questi ultimi mesi dovrà difendere la maggior parte dei propri punti, per la precisione 1430 punti, quasi tutti accumulati dallo US Open in poi.