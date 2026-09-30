Non è una fase semplice per Lorenzo Musetti, costretto a dare forfait alla vigilia del “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships” (ATP 500) sul cemento di Tokyo causa di una frattura inattesa e alquanto sfortunata. Stando a quel che sta emergendo, durante l’ultimo allenamento pre-torneo, l’azzurro si è procurato la rottura dell’anulare destro. Una situazione invalidante a tal punto da indurlo alla decisione di saltare anche questo appuntamento.
- Musetti, il post su Instagram sul ritiro da Tokyo
- Il piano di rientro di Lorenzo
- Il calvario continua
Musetti, il post su Instagram sul ritiro da Tokyo
Solo pochi giorni fa lo abbiamo ammirato nella Vogue World Milano con Jennifer Lopez e con la sua famiglia, sui social. Nessuna avvisaglia, ma un incidente di gioco.
Musetti ha deciso di rendere pubblica la notizia attraverso un post su Instagram, che ha rivelato la ragione della mancanza partecipazione:
“Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante l’allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!”, si legge sui social.
Il piano di rientro di Lorenzo
Nonostante l’infortunio, Musetti è consapevole che a questo punto della stagione sarebbe centrale quindi rientrare anche nel mezzo dello swing asiatico, tant’è che il carrarino avrebbe programmato il ritorno in campo al Masters 1000 di Shanghai, in calendario dal 5 al 18 ottobre prossimo.
Il calvario continua
Torneo e punti importanti, in chiave classifica e ranking ATP in un anno davvero complicato che non ha restituito le soddisfazioni dovute e favorito altri azzurri, come Flavio Cobolli e lo stesso Luciano Darderi che hanno superato Lorenzo, il quale occupa attualmente la posizione numero 25. Almeno fino a questo momento.