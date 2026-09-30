Il tennista carrarino ancora ai box a causa, stavolta, di un problema riportato in allenamento: si tratta della rottura di un dito

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Non è una fase semplice per Lorenzo Musetti, costretto a dare forfait alla vigilia del “Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships” (ATP 500) sul cemento di Tokyo causa di una frattura inattesa e alquanto sfortunata. Stando a quel che sta emergendo, durante l’ultimo allenamento pre-torneo, l’azzurro si è procurato la rottura dell’anulare destro. Una situazione invalidante a tal punto da indurlo alla decisione di saltare anche questo appuntamento.

Musetti, il post su Instagram sul ritiro da Tokyo

Solo pochi giorni fa lo abbiamo ammirato nella Vogue World Milano con Jennifer Lopez e con la sua famiglia, sui social. Nessuna avvisaglia, ma un incidente di gioco.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

ANSA

Musetti ha deciso di rendere pubblica la notizia attraverso un post su Instagram, che ha rivelato la ragione della mancanza partecipazione:

“Purtroppo non potrò giocare a Tokyo quest’anno a causa di una piccola frattura all’anulare della mano destra che mi sono causato durante l’allenamento. Sono molto dispiaciuto, soprattutto perché non vedevo l’ora di tornare a giocare davanti ai miei tifosi giapponesi e vivere ancora una volta la splendida atmosfera di Tokyo. Farò tutto il possibile nei prossimi giorni per recuperare ed essere pronto a giocare a Shanghai. Grazie a tutti per il vostro supporto e per i tantissimi messaggi. Spero di vedervi molto presto. A presto, Giappone!”, si legge sui social.

Screenshot tratto da Instagram

Il piano di rientro di Lorenzo

Nonostante l’infortunio, Musetti è consapevole che a questo punto della stagione sarebbe centrale quindi rientrare anche nel mezzo dello swing asiatico, tant’è che il carrarino avrebbe programmato il ritorno in campo al Masters 1000 di Shanghai, in calendario dal 5 al 18 ottobre prossimo.

Il calvario continua

Torneo e punti importanti, in chiave classifica e ranking ATP in un anno davvero complicato che non ha restituito le soddisfazioni dovute e favorito altri azzurri, come Flavio Cobolli e lo stesso Luciano Darderi che hanno superato Lorenzo, il quale occupa attualmente la posizione numero 25. Almeno fino a questo momento.