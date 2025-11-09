ATP Finals, Musetti: il sogno realizzato e il retroscena su Djokovic. “Re Tentenna” Nole prova a farsi perdonare

Il tennista toscano stacca il biglietto per Torino in virtù del forfait (decisamente in ritardo) di Djokovic: Lorenzo rivela la frase che gli ha detto il serbo dopo la finale di Atene

Lorenzo Musetti si aggiunge a Jannik Sinner con l’Italia che per la prima volta nella sua storia avrà due rappresentanti nelle ATP Finals di Torino. Un percorso molto accidentato per il toscano che ha conquistato il pass solo dopo la rinuncia, contestata e controversa, di Djokovic.

Il retroscena su Djokovic e il sogno realizzato

La qualificazione (diretta) alle ATP Finals per Lorenzo Musetti è sfumata solo per 5 punti ma il toscano è stato autore di un 2025 di altissimo livello e merita di essere tra i migliori 8 al mondo. L’ultima settimana è stata di grandissima tensione con la voglia di provare a riacciuffare il pass per Torino: “Giocare le Finals era un sogno e alla fine questa possibilità me la sono andata a prendere e me la sono meritata. Avrei preferito vincere ad Atene ma so che essere a Torino è qualcosa di storico per me e per l’Italia”.

L’azzurro ha anche rivelato di aver saputo di dover prendee un aereo per Torino direttamente da Djokovic: “Mi ha detto che non avrebbe partecipato. Non sapevo bene come prendere quella cosa dopo una partita di tre ore. In quel momento non ci stavo pensando, pensavo più alle occasioni che avevo mancato. Ma è stato lui a dirmi che a Torino non ci sarebbe stato”.

Il cambio nel regolamento

Nella stagione 2026 le cose cambieranno, se la corsa alle Finals di Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti è stata senza dubbio molto emozionante. L’ultima settimana con i qualificati ancora da decidere non ha offerto lo spettacolo migliore possibile e i tentennamenti di Djokovic non hanno di certo aiutato la causa. Ma dalla prossima stagione le cose cambiano con gli ultimi tornei della stagione (come nel caso di Atene e Metz) non daranno punti per la Race del 2026 ma per quella dell’anno successivo.

“Penso che sia un cambiamento giusto – ha detto Musetti – La magia delle Finals deve restare tale. Nel gala del venerdì c’erano solo la metà dei giocatori. Quindi credo che sia giusto che la Race termini alla fine di Parigi, per poi concentrarsi e dare spazio solo alle Finals”.

“Re Tentenna” Djokovic fa arrabbiare tutti

Novak Djokovic ama il senso del “drama” come lo definiscono gli inglesi. E intorno alla sua partecipazione (o meno) alle ATP Finals ha voluto creare una vera e propria aura di mistero. Un comportamento che però non a tutti è piaciuto con Musetti e Felix Auger-Aliassime costretti ad aspettare fino all’ultimo secondo la sua decisione per capire se sarebbe stati o no a Torino. Una “hype” che il serbo ha voluto creare anche per dare maggior risalto al suo torneo di Atene. E dopo il successo in Grecia è arrivato anche il messaggio per Musetti: “E’ stata una battaglia epica con Lorenzo. Congratulazioni per la tua incredibile prestazione e per il torneo che hai giocato. Continua così, hai un futuro brillante davanti”.