Musetti sorride a metà a Washington: Lorenzo convince, ma l’amico Arnaldi si ritira dopo 40’ per infortunio

Musetti convince al ritorno in campo a Washington, ma il suo rientro dura appena 40', dopo i quali il suo amico Arnaldi si ritira per infortunio concedendogli la vittoria. Bravissima Cocciaretta, che sotto di un set ha ribaltato Clara Tauson

Buona la prima al ritorno dall’infortunio che lo aveva tenuto lontano dai campi dagli Internazionali d’Italia per Lorenzo Musetti all’ATP 500 di Washington. O meglio, buona metà prima, perché purtroppo il suo rivale di giornata, l’amico e connazionale Matteo Arnaldi, è stato obbligato ad alzare bandiera bianca dopo appena 40’ per infortunio. Nella capitale statunitense brilla anche Elisabetta Cocciaretto, che dopo aver perso il primo set ha ribaltato il risultato contro Clara Tauson.

Musetti torna, ma si ferma Arnaldi

C’era grande attesa per il ritorno in campo di Musetti, che dopo aver saltato il Roland Garros e tuta la stagione sull’erba è tornato per la tournée sul cemento nordamericano. Al via all’ATP 500 di Washington l’azzurro ha affrontato però una versione visibilmente in difficoltà dell’amico Arnaldi, contro il quale ha avuto vita ben troppo facile nel primo set, dove ha perso solamente sei punti e vinto per 6-0. A inizio del secondo Arnaldi era riuscito a sbloccarsi, dando la sensazione di essere riuscito a superare il momento di difficoltà. Purtroppo però non si è trattato d’altro che di un’illusione, con Matteo che dopo appena quattro game e un break concesso si è ritirato, ponendo termine alle sue sofferenze dopo appena 40’ e il risultato che vedeva Musetti avanti 6-0 3-1.

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Buone impressioni da Lorenzo, ora la sfida a un qualificato

Nonostante la sfida di oggi contro questo Arnaldi non abbia rappresentato un test esaustivo per misurare il livello di Musetti al rientro dopo due mesi e mezzo di assenza dal circuito, le impressioni lasciate dal carrarino sono comunque state positive. Lorenzo è apparso infatti in gran forma, muovendosi bene in campo, colpendo bene la palla e sembrando subito in fiducia nonostante la lunga assenza, dettagli che portano a pensare che il tempo preso sia stato utile a Musetti per recuperare al meglio dall’infortunio e rientrare senza alcun timore e con convinzione, che spesso in passato (come è normale che capiti) era sembrata mancargli al ritorno nelle competizioni dopo gli infortuni. Questa vittoria, per quanto a metà avrà comunque dato ulteriore fiducia a Lorenzo, che partirà favorito anche agli ottavi di finale, dove affronterà il vincitore tra Vukic e Svajda, entrambi provenienti dalla qualificazioni.

Cocciaretto ribalta Tauson

Belle notizie per l’Italia arrivano anche dal tabellone femminile, dove una superba Cocciaretto ha battuto in rimonta la n°30 al mondo. Una vittoria che a un certo punto sembra quasi un miraggio per Elisabetta, che dopo aver concesso un break di vantaggio a Tauson in avvio di primo e secondo set si è rialzata alla grande, raddrizzando un match dove si trovava sotto 4-6 2-3 e trionfando col risultato finale di 4-6 7-6 7-6. Ora però viene il difficile per Cocciaretto, che agli ottavi di finale dovrà affrontare la testa di serie n°8 Emma Navarro.