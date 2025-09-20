Virgilio Sport
TENNIS

Musetti corre verso le ATP Finals: soffre, batte Prizmic a Chengdu e trova la bestia nera Basilashvili

Successo in tre set per il carrarino sul croato numero 121 al mondo, "rigenerato" da una fuga in bagno tra il primo e il secondo parziale: e ora c'è un altro brutto cliente.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ci ha messo due ore e sedici minuti, a un certo punto forse ha anche temuto di perderla. Però poi l’ha vinta. Missione compiuta per Lorenzo Musetti, al ritorno in campo dopo gli US Open, in cui – come si ricorderà – la sua avventura si è chiusa ai quarti di finale nel derby contro Jannik Sinner. A Chengdu, nella Cina più remota, quasi ai confini col Tibet, il carrarino ha ingaggiato una dura battaglia col giovane croato Dino Prizmic, classe 2005 e un futuro da potenziale top ten. Proprio come lui, che però è nato nel 2002. Tre i set del match, che Musetti ha portato a casa con classe e tenacia, dopo un passaggio a vuoto nella parte centrale.

Chengdu, sofferenza per Musetti contro Priznic

Un incidente di percorso testimoniato dal punteggio: 7-5 3-6 6-2. Ma tutto il match si è rivelato un sentiero minato per il campione toscano, impegnato nella rincorsa di un posto alle ATP Finals di Torino. Dovesse vincere a Chengdu, torneo in cui l’anno scorso s’è fermato in finale, farebbe un ulteriore passettino: al momento è ottavo nella race, ultimo degli ammessi, col probabile forfait di Djokovic e quello certo di Draper, che potrebbero offrire ulteriori chance. Contro Prizmic, però, ha sofferto. Soprattutto dopo aver vinto in volata il primo set, con break chirurgico piazzato proprio ai vantaggi e che ha evitato un insidioso tie-break: 7-5.

Il toilet break della svolta e la rinascita del carrarino

Nel secondo, dopo un lungo “toilet break” chiesto dal croato, il cambio di rotta. Prizmic ha iniziato a giocare in modo più aggressivo, spiazzando Musetti che ha subito il break all’ottavo gioco e non è riuscito a riagganciare il rivale, capace di esaltarsi e di piazzare alcuni colpi a sensazione. Poi, però, il toscano ha ritrovato la retta via, infiammando a sua volta il pubblico cinese con alcuni punti d’alta scuola. Al 3-6 di Prizmic nel secondo set ha fatto seguito il 6-2 per Musetti nel terzo. Per Lorenzo anche un bellissimo tributo da parte dei tifosi di Chengdu, uno striscione in perfetto italiano: “Musetti maestro del rovescio”.

Musetti: “Complicato rientrare dopo due settimane”

Contenuta ma evidente la soddisfazione per Musetti al termine del match, dopo le scuse a Prizmic colpito (involontariamente, sia chiaro) al corpo in seguito a uno smash. “Sono partito con un po’ di tensione, era il primo match dopo due settimane di riposo ed è sempre complicato adattarsi al jet lag della Cina. Merito al mio avversario, che è stato incredibilmente solido. Nel terzo set, però, sono riuscito a giocare alla mia maniera, comandando gli scambi e portando a casa la partita. Il mio obiettivo è trovare la rivincita dopo la finale persa l’anno scorso. Spero di trovare una buona condizione nel corso del torneo”.

Musetti-Basilashvili a Chengdu: orario, tv e precedenti

E il prossimo avversario non è certamente un cliente facile per Musetti. Il georgiano Nikoloz Basilashvili non è un fulmine di guerra, non a caso nella classifica ATP occupa la 114ma posizione, ma è in vantaggio nei precedenti con l’italiano. Due vittorie a una e l’ultima è una ferita ancora aperta per Musetti, spazzato via dal georgiano al primo turno del torneo di Wimbledon 2025, quando era ancora convalescente dall’infortunio al Roland Garros: 6-2 4-6 7-5 6-1 il punteggio. Nel 2022 gli altri due incontri, l’unico vinto a Musetti proprio sul cemento, a Parigi-Bercy. Match che sarà il terzo di giornata in un programma aperto alle 7 italiane e che sarà trasmesso in diretta su Sky e NOW, previo abbonamento.

Musetti corre verso le ATP Finals: soffre, batte Prizmic a Chengdu e trova la bestia nera Basilashvili Roland Garros, Musetti altro infortunio contro Alcaraz: come a Montecarlo, l’omaggio di Carlos a Lorenzo

Leggi anche:

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi
SERIE A:
Bologna - Genoa
Verona - Juventus
Udinese - Milan
SERIE B:
Reggiana - Catanzaro
Spezia - Juve stabia
Venezia - Cesena
Monza - Sampdoria
Mantova - Modena

SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio