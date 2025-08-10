Musetti in crisi nera dopo il Roland Garros e a Cincinnati tornano le vecchie brutte abitudini: la sentenza di Bertolucci

Il tennista toscano si arrende al secondo turno del Masters 1000 americano continuando un momento negativo dopo l’infortunio a Parigi ma a preoccupare sono gli atteggiamenti di Lorenzo

Una stagione sulla terra da sogno, la Top 10 conquistata poi la crisi. Lorenzo Musetti sembrava lanciato in una traiettoria di grande crescita poi ci ha pensato un infortunio a rovinare tutto. Il toscano che sembrava a un passo dal conquistare la qualificazione alle Finals di Torino è sprofondato in una crisi sembra tornato anche alle vecchie abitudini che sembrava essersi lasciato definitivamente alle spalle.

La lunga serie di sconfitte

La semifinale al Roland Garros è stato uno dei punti più alti nel 2025 di Lorenzo Musetti ma allo stesso tempo anche il momento da cui è cominciata la discesa. L’infortunio che lo ha costretto a ritirarsi nel corso del match contro Alcaraz ha dato vita a una spirale negativa. Il toscano ha saltato tutta la prima parte della stagione sull’erba presentandosi in ritardo di condizione a Wimbledon dove è arrivata la sconfitta al primo turno contro il non irresistibile Basilashvili. Da quel momento sono arrivati i ko con Norrie a Washington, poi la vittoria (l’unica di questo periodo) con Duckworth a Toronto prima del ko con Michelsen e ieri la sconfitta anche contro Bonzi.

Il ritorno delle brutte vecchie abitudini

Il cemento non è di certo il miglior amico di Lorenzo Musetti ma come spesso accaduto anche in passato il tennista spesso di trasforma nel peggior nemico di se stesso. Proprio a Cincinnati sono tornate a far capolino le vecchie abitudini dell’azzurro che si è reso protagonista di un paio di sfoghi molto plateali: “Faccio rinascere anche i morti, questa è la mia forza“, ha detto parlando a se stesso, poi ancora: “Non riesco a fare neanche un c…o di punto al servizio ma perché”. E più in generale l’azzurro ha dimostrato una fragilità anche dal punto di vista mentale che sembrava essere sparita nel corso del periodo migliore della stagione ma che ora torna a insidiare le sue prestazioni.

La sentenza di Bertolucci

Sulla sconfitta a Cincinnati contro il francese Bonzi, arriva anche la sentenza di Paolo Bertolucci: “Un Musetti ferraiolo esce subito sul cemento americano”, scrive su Twitter. Non è un’accusa al toscano ma una constatazione delle difficoltà che Lorenzo incontra quando lascia la sua superficie preferita: “Il tennis vive e prospera con la classifica ATP. Le valutazioni personali hanno un valore solo su X e attualmente lui è il numero 10 del mondo. Il gioco espresso rispecchia le caratteristiche fisiche e mentali del giocatore. Nel bene e nel male. Il numero 10 del mondo non è sopravvalutato così come non loro è il numero 5, il 18 o il 30”.

