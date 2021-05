Musetti diventa sempre più grande: in semifinale a Lione

Ancora un grande Lorenzo Musetti a Lione. Il tennista di Carrara ha conquistato la sua terza semifinale in carriera nel circuito Atp, piegando in due set lo sloveno Aljaz Bedene con un perentorio 6-3, 7-6.

Passo in avanti importante per l’Azzurro, che si impone in un’ora e mezza: dalla prossima settimana migliorerà il suo best ranking ed entrerà nei primi 80 al mondo della classifica Atp.

Dopo un ottimo primo set, Musetti rimonta nel secondo da 2-5 a 7-6, centrando subito il pass per la semifinale dell’Atp 250, dove se la vedrà con Stefanos Tsitsipas o Yoshihito Nishioka. Dopo l’eliminazione a sorpresa di Jannik Sinner, una boccata d’ossigeno per il tennis italiano con l’altra sua giovane promessa.

OMNISPORT | 21-05-2021 12:47