Musetti nei quarti a Vienna, batte Etcheverry e replica ad Auger-Aliassime: la corsa alle ATP Finals continua

Successo in due set per il carrarino, chirurgico nei momenti decisivi: nel prossimo turno la sfida al francese Moutet, mentre il canadese dovrà vedersela a Basilera contro Munar.

Missione compiuta per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è approdato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Vienna superando in due set l’argentino Tomas Martin Etcheverry in un’ora e 33 minuti. Vittoria in due set (6-3 6-4) che gli ha consentito di rispondere a Felix Auger-Aliassime, vincente a Basilea, e di conservare un buon margine di vantaggio sul canadese nella Race verso le ATP Finals. Ora per il carrarino è in programma l’incontro col francese Corentin Moutet, giustiziere agli ottavi di Daniil Medvedev. Sarà ancora una volta Musetti a chiudere il programma di giornata in un match al via non prima delle 20.15.

Vienna, Musetti vince e convince contro Etcheverry

Una vittoria limpida, quella del carrarino. Un break chirurgico nel primo, un altro break chirurgico nel secondo e l’azzurro è riuscito a vincere la resistenza dell’argentino, giocando ogni punto con pazienza e lucidità. Bravo, Musetti, a rifugiarsi nel servizio nell’unico vero momento di difficoltà del secondo set, quando avanti 4-3 s’è ritrovato sotto 15-40: con le prime s’è tolto fuori dai guai. Guidato dai consigli preziosi dal suo box, dove Corrado Barazzutti spesso l’ha invitato a rimanere calmo e lucido, Lollo ha chiuso i conti in scioltezza, chiudendo il decimo gioco sulla propria battuta a zero.

Basilea, Auger-Aliassime batte Cilic e trova Munar

Nel pomeriggio, intanto, Felix Auger-Aliassime aveva sbrigato la sua pratica superando l’esperto Marin Cilic in due set. Vittoria sofferta, comunque, per il canadese, bravo a piegare il croato grazie a due tie-break: entrambi, curiosamente, dominati e chiusi sul punteggio di 7-2. Successo prezioso per Auger-Aliassime che può continuare a sperare di centrare in extremis un posto alle Finals di Torino (e c’è anche la variabile di qualche ritiro eccellente, in primis di Novak Djokovic). Nei quarti per Auger-Aliassime la sfida allo spagnolo Jaime Munar, reduce dalla vittoria su un irriconoscibile Ben Shelton (6-3 6-4).

Musetti e Auger-Aliassime, la situazione nella Race

In classifica il carrarino mantiene un buon vantaggio sul più immediato inseguitore, ma non può concedersi distrazioni. Il successo su Etcheverry ha fruttato 50 punti nella Race per Musetti, che ora è a quota 3575 punti. Auger-Aliassime è 380 punti più sotto, a 3195. Ora per entrambi ci sono in palio 100 punti. Solo in caso di vittoria finale di Auger-Aliassime nell’ATP 500 svizzero e di eliminazione ai quarti dell’italiano ci sarebbe il sorpasso in classifica da parte di Felix. L’impressione, in ogni caso, è che tutto si deciderà a Parigi, nell’ultimo Masters 1000 di questa stagione, che mette in palio – appunto – un massimo di 1000 punti.