Musetti umiliato da Gaston, altro che rivale di Sinner-Alcaraz. In Francia attaccano Lollo: “Una parodia del tennis”

Pessima figura di Musetti all'Open de Caen, dove è stato travolto 6-2 6-0 dal n°97 ATP Hugo Gaston, scatenando anche le critiche della stampa francese

Agli annunci di voler provare a insidiarsi come terzo incomodo nel duopolio Sinner-Alcaraz Lorenzo Musetti non ha dato seguito con i fatti. Alla sua prima uscita dal termine della stagione 2025 l’azzurro ha infatti rimediato una netta sconfitta dal n°97 ATP Hugo Gaston, che lo ha stracciato per 6-2 6-0 in occasione dell’evento di esibizione Open de Caen, il tutto senza trovare resistenza da parte di Muso, che per la sua prestazione è stato duramente criticato in Francia.

Musetti umiliato da Gaston a Caen

Il ritorno in campo non è andato come si augurava Musetti, che durante l’esibizione Open de Caen 2025 è stato eliminato da Gaston, che ha letteralmente umiliato l’azzurro battendolo 6-2 6-0. Un risultato figlio di una prestazione decisamente sottotono di Lorenzo, che dopo una brutta partenza non è più riuscito a riprendersi e a offrire una degna resistenza al suo avversario, che d’altra parte ha invece giocato alla grande, come lo stesso ha ammesso dopo la vittoria: “Conosco perfettamente il suo gioco. E sono riuscito a stargli dietro fin dall’inizio. Ho giocato una partita superba. Sono stato solido dall’inizio alla fine, e questo conferma quanto successo in allenamento. Mi dispiace un po’ per Lorenzo e per lo spettacolo, ma ehi, questo è il tennis”.

Musetti, sicuro di poter diventare il terzo incomodo tra Sinner e Musetti?

Le attenuanti per Musetti ovviamente non mancano. Questa è infatti la sua prima uscita dopo le Nitto ATP Finals e la sua preparazione in vista del 2026 ha certamente subito qualche ritardo visti i problemi fisici accusati nell’ultimo periodo e, soprattutto, la nascita del secondo figlio Leandro che inevitabilmente gli avrà tolto un po’ di tempo e di energie. Nonostante questo il perentorio 6-2 6-0 con cui si è imposto Gaston fa scattare un campanello d’allarme.

Solo pochi giorni fa infatti Musetti durante i premi de La Gazzetta dello Sport aveva lanciato la propria candidature a possibile terzo incomodo nel duopolio rappresentato da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un ruolo che per talento potrebbe certamente poter ricoprire, almeno questa è la credenza di molti addetti ai lavori e appassionati (compreso il sottoscritto), ma è innegabile che per riuscirci Lollo debba compiere enormi passi avanti dal punto di vista mentale, della concentrazione e della continuità. Aspetti su cui dovrà lavorare a fondo con il suo nuovo supercoach José Perlas.

In Francia si scagliano contro Musetti

Questa prestazione offerta durante l’esibizione in Normandia ha anche scatenato polemiche in Francia. Lo scarso spettacolo offerto da Musetti ha infatti fatto storcere il naso ai transalpini, con il sito francese specializzato WeLoveTennis che ha attaccato duramente Lorenzo, accusandolo di essere venuto solamente per l’assegno: “Purtroppo, a volte le ‘Guest Star’ non rispettano necessariamente le regole e vengono più per lo stipendio che per la prestazione. Ieri, in semifinale, è successo proprio questo, con Lorenzo Musetti che ha offerto una parodia del tennis”.