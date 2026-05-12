Musetti, incubo infortuni: la gamba è sempre più un caso. Bertolucci critica Lorenzo, che si scusa con Roma

Destano sempre più preoccupazione i continui problemi ai quadricipiti che continuano a limitare Musetti, uscito affranto dagli Internazionali d'Italia e ora a rischio per il Roland Garros

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Sembra proprio non riuscire a trovare pace Lorenzo Musetti, vittima agli Internazionali d’Italia di un nuovo problema fisico alla gamba sinistra, che da tempo tormenta l’azzurro, il quale da top-10 in rampa di lancio verso il possibile ruolo di terzo incomodo nella rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si trova ora ridimensionato dai tanti infortuni, il principale limite per la sua crescita. E mentre il carrarino si scusa con Roma per la netta sconfitta rimediata con Casper Ruud, match che secondo Paolo Bertolucci avrebbe fatto bene a non disputare.

Sempre più infortuni alle gambe per Musetti, un caso che preoccupa

Se contro Francisco Cerundolo era riuscito in un modo o nell’altro a sfangarla nonostante gli evidenti problemi fisici, contro Ruud, che a Roma sembra aver ritrovato il livello dei giorni migliori, l’infortunio alla gamba sinistra è apparso troppo limitante, come testimonia il netto 6-3 6-1 con cui ha trionfato il norvegese.

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A preoccupare maggiormente è però il fatto che quello rimediato agli Internazionali d’Italia sia solo l’ultimo di una lunga serie di infortuni rimediati da Musetti alle gambe, soprattutto a quella sinistra, sempre più un punto debole per l’azzurro. Quello di Roma è infatti il quarto infortunio agli arti inferiori rimediato negli ultimi tredici mesi da Lorenzo, colpito da un problema alla gamba destra durante la finale di Montecarlo 2025 e da uno alla gamba sinistra in semifinale al Roland Garros nel 2025, ai quarti di finale dell’Australian Open 2026 quando si trovava avanti di due set contro Novak Djokovic e, appunto, agli Internazionali d’Italia attualmente in corso.

Musetti, l’incubo infortuni lo allontana da Sinner e Alcaraz

Infortuni che hanno limitato notevolmente la crescita di Musetti, che nelle ultime due stagioni è stato protagonista di enormi progressi che lo avevano avvicinato sempre più al livello di Alcaraz e Sinner, tanto da essere tra i giocatori più accreditati al ruolo di terzo incomodo nel loro dominio. Progressi che però rischiano di venire in parte cancellati da tutti questi problemi fisici, con Lorenzo che dovrà prima cercare di trovare la radici di tutti questi infortuni ai quadricipiti e poi, una volta ritrovata la continuità che gli sta mancando, avere la forza di ripartire e rimettersi all’inseguimento di Jannik e Carlos per ricoprire quel ruolo che per talento e capacità fisiche è tutto nelle sue corde.

Musetti si scusa con Roma e mette in dubbio il Roand Garros

Una situazione ovviamente frustrante soprattutto per Musetti, che in conferenza stampa ha ammesso di non essersi ritirato soprattutto per il fatto di giocare di fronte al proprio pubblico, col quale si è scusato per il livello espresso oggi contro Ruud: “Sono abbastanza deluso per lo spettacolo che ho offerto al pubblico e per questo chiedo scusa. Oggi la mia condizione fisica non mi ha permesso di giocare come avrei voluto e non ho voluto ritirarmi solo perché sono stufo dei ritiri, soprattutto davanti al pubblico di casa”.

La cosa peggiore però è che questo infortunio alla gamba sinistra potrebbe impedirgli di prendere parte anche al Roland Garros, torneo dove difende la semifinale raggiunta la passata edizione: “Non c’è stato modo da parte mia di trovare un modo per arginare e andare oltre il problema fisico. Non so se ci sarò al Roland Garros, farò dei controlli per capire. In questi giorni ho provato a rimediare, ma spero che sia meno grave del previsto in modo da arrivare pronto per Parigi”.

Bertolucci critica Musetti

Per quanto le ragioni di Lorenzo siano comprensibili, Bertolucci non è apparso affatto convinto dalla sua decisione di scendere in campo contro Ruud. Con questo limitante problema alla gamba sinistra infatti secondo l’ex tennista azzurro Musetti aveva ben poche chance di farcela contro il norvegese, motivo per cui avrebbe fatto bene a non scendere in campo anche per evitare di mettere a repentaglio la sua presenza al Roland Garros. Possibile però che a spingere Lorenzo a sfidare Ruud siano state, oltre alla voglia di non arrendersi al dolore fisico come ammesso in conferenza stampa, anche le incomprensibili critiche a lui rivolte in passato dopo alcuni ritiri, con l’azzurro accusato di tirarsi indietro quando le cose si iniziavano a complicare, come se si trattasse puramente di un aspetto mentale.