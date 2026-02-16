Musetti, brutte notizie: rinuncia ad Acapulco, l’infortunio preoccupa. Darderi spaventa l’Italia, l’Argentina lo vuole in Davis

Si allungano i tempi di recupero per Lorenzo Musetti dopo l’infortunio patito agli Australian Open, il toscano rinuncia ad Acapulco e spera nel ritorno per il Sunshine Double. Darderi, via dall’Italia?

L’infortunio di Lorenzo Musetti si sta rivelando più preoccupante del previsto. Il tennista toscano infatti ha annunciato di aver rinunciato alla partecipazione al torneo di Acapulco, che avrebbe dovuto segnare il suo ritorno dopo il ritiro agli Australian Open. Intanto Luciano Darderi flirta con l’Argentina per un ritorno in patria.

Musetti rinuncia ad Acapulco

Lorenzo Musetti sta ancora cercando di recuperare dall’infortunio patito agli Australian Open. L’uscita di scena nel primo slam della stagione è stato un boccone amaro da mandare giù per il tennista toscano che avanti di 2 set contro Novak Djokovic ha accusato un risentimento all’adduttore della gamba destra, un infortunio da sovraccarico e fortunatamente non da lesione. Ma resta un problema molto delicato con il recupero che non può essere affrettato e il toscano che per questo motivo ha deciso di rinunciare al torneo di Acapulco annunciando la sua decisione sui social: “Desidero condividere un aggiornamento: ho appena effettuato un nuovo controllo medico e devo continuare la mia riabilitazione prima di poter tornare in campo. Purtroppo questo significa che non potrò partecipare al torneo di Acapulco”.

Il ritorno e la corsa nel ranking

A Melbourne, Musetti è stato a un passo dal centrare un traguardo storico per lui e per il tennis italiano. Il toscano, infatti, ha accarezzato la possibilità di diventare numero 3 del mondo. Ora invece nel “live ranking”, l’azzurro si trova al quinto posto ma nei prossimi mesi avrà molti punti da difendere dopo che nella scorsa stagione ha ottenuto ottimi risultati sulla terra rossa. L’obiettivo per Lorenzo è quello però di riprendere al meglio per lasciarsi definitivamente alle spalle questi problemi fisici e scendere in campo nelle migliori condizioni possibili. L’obiettivo è puntato sul Sunshine Double, il doppio appuntamento tra Indian Wells e Miami con due Masters che potranno essere molto importanti per la sua stagione.

L’Argentina tenta Darderi

Il movimento italiano nel mondo del tennis non è mai stato così in salute, almeno parlando del settore maschile. Al punto che un giocatore come Luciano Darderi non ha ancora avuto la possibilità di essere convocato per la Coppa Davis. Il giocatore di origini argentine è reduce dalla finale persa proprio a Buenos Aires e ha appena raggiunto il best ranking della sua carriera numero 21. Questa settimana in Argentina però è stata anche l’occasione per la stampa locale di stuzziacarlo sul tema Davis. Il tema di una sua possibile convocazione con la nazionale sudamericana è stato uno dei più discussi. Luciano ha risposto con diplomazia: “Mi piacerebbe giocare la Coppa Davis con la nazionale italiana ma fino a questo momento non mi hanno convocato. Se l’Italia mi chiama sono disponibile però non posso predire il futuro”.

Anche papà Gino è stato stuzzicato sullo stesso argomento: “Siamo argentini e amiamo questo paese. Ma si tratta di una decisione personale. Al momento non c’è stato nessun contatto per far giocare Luciano con la nazionale argentina. E’ una decisione di Luciano, lui spera di essere convocato dall’Italia ma non è semplice. Ma è un tema nel quale non mi voglio intromettere”. Un invito diretto è arrivato da Francisco Cerundolo che lo ha battuto nella finale a Baires: “Gioca per l’Italia ma è argentino come tutta la sua famiglia. Lo stuzzico sempre sulla possibilità di giocare con noi ma non conosco la sua situazione. Posso solo dire che sarebbe un piacere se volesse venire”.