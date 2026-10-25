Il toscano torna alla vittoria di un torneo nell’ATP 250 francese a distanza di 4 anni dall’ultima volta (Napoli 2022): da quel momento 7 finali perse. Ora la maledizione è spezzata

Lorenzo Musetti può finalmente sorridere, dopo aver fatto i conti in tutta la stagione con una serie infinita di problemi fisici, il toscano trionfa a Lione battendo in finale in due set lo statunitense Taylor Fritz. Un match che non ha avuto storia, nell’atto conclusivo dell’ATP 250, con l’azzurro che è apparso superiore e in controllo per tutta la partita. E una vittoria che vale un titolo che mancava da quattro anni per Lollo.

La maledizione spezzata

Un top ranking che è stato anche numero 5, tantissimi risultati di prestigio ma la vittoria che non arrivava mai, o almeno da troppo tempo. Lorenzo Musetti torna a vincere un torneo dopo un digiuno durato quattro anni, il suo ultimo successo risaliva al torneo di Napoli nel 2022 e nello stesso anno era arrivato anche il trionfo ad Amburgo. Poi una serie troppo lunga di finali perse: tre nel 2024 (Chengdu, Umago e Queen’s), tre anche nel 2025 con i ko a Montecarlo, ancora a Chengdu e poi nel finale di stagione ad Atene contro Djokovic. E una finale persa anche quest’anno ad Hong Kong. Quel successo che non arriva e con Lorenzo che è bravo a rompere la maledizione nel match contro Fritz, una vittoria che cancella almeno in parte anche le delusioni di una stagione difficile, segnata da una serie incredibile di infortuni che gli hanno fatto perdere posizioni nel ranking.

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L’emozione dopo la vittoria

Musetti si getta a terra e si tiene la testa tra le mani dopo che Fritz ha spedito fuori la pallina nell’ultimo punto del torneo. In quel momento tutta l’adrenalina di una settimana molto complicata viene rilasciata e Lorenzo può finalmente sorridere: “E’ stata una vittoria inaspettata soprattutto per la storia di questo torneo per me. I match precedenti sono stati incredibili, prima di scendere in campo sentivo dolore ovunque ma poi durante la partita è scomparso. Penso di aver giocato il mio miglior tennis. Lo spirito da combattente per questo torneo è stato decisivo, ho avuto l’atteggiamento giusto ma devo ringraziare il mio team, e il mio fisioterapista che mi ha rimesso in sesto. Oggi ero molto rilassato ed è stata una grande prestazione”.

Medvedev, niente follie: ad Almaty è perfetto

Stavolta Daniil Medvedev non sale agli onori delle cronache per qualche comportamento sbagliato in campo o qualche follia delle sue. Il russo chiude una settimana al limite della perfezione conquistando per il secondo anno consecutivo la vittoria al torneo di Almaty. In Kazakistan, Medvedev conquista la vittoria battendo in finale Basilashvili che sognava uno dei successi più importanti della sua carriera provenendo dalle qualificazioni. Ma dopo aver perso il primo set al tiebreak, il russo ha messo in campo un livello decisamente superiore vincendo gli altri due con il punteggio di 6-1, 6-3. E ora Daniil preparato l’arrivo a Torino come uno dei giocatori più in forma del circuito, con il cemento che è sempre stata una delle sue superfici preferite.