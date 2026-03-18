Miami Open, Musetti costretto al forfait: l’incubo continua dagli Australian Open, la scelta che preoccupa

Il tennista toscano è stato costretto a rinunciare al torneo di Miami proprio alla vigilia del debutto. Il suo 2026 condizionato dagli infortuni, il ko contro Djokovic continua a preoccupare

Niente da fare per Lorenzo Musetti che alla vigilia del Miami Open è costretto a dare forfait. Gli ultimi allenamenti sul cemento della Florida, resi peraltro difficili dalle condizioni meteo, devono aver dato indicazioni negative al giocatore cararrino che ha deciso di tirarsi fuori dal torneo.

La decisione a sorpresa di Musetti

Un momento difficilissimo per Lorenzo Musetti proprio nel quando stava scalando le vette della classifica ATP. La decisione di rinunciare al torneo di Miami deve essere stato un boccone molto amaro da mandare giù per il tennista toscana che sperava nel Sunshine Double per continuare la sua corsa anche verso il terzo posto della classifica. Invece a un passo dal debutto arriva la scelta di rinunciare, non sono state chiarite le motivazioni che lo hanno spinto in questa direzione ma il problema fisico che ha subito a Melbourne gli sta ancora presentando il conto e gli ultimi riscontri in campo non devono essere stati positivi. L’azzurro, testa di serie numero 4, avrebbe dovuto esordire contro uno tra lo spagnolo Jodar e il tedesco Hanfmann. Secondo le prime indiscrezioni però il problema che lo ha colpito a Miami non sarebbe una ricaduta del problema accusato in Australia.

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L’incubo dagli Australian Open

Alla vigilia del torneo era stato lo stesso Musetti a parlare degli effetti che l’uscita di scena agli Australian Open aveva avuto sul suo gioco. Il toscano, avanti di due set contro Djokovic, è stato costretto al ritiro nei quarti di finale dello slam australiano. Un infortunio che lo ha costretto anche a rinunciare agli appuntamenti successivi con il toscano che ha dovuto dire no alla possibilità di giocare in Sud America e che a Indian Wells è apparso lontano parente del giocatore ammirato a Melbourne.

“A Melbourne stavo giocando il mio miglior tennis ed è un peccato che sia andata così. In quel momento ero entrato in una specie di flow, la sensazione di poter fare qualsiasi cosa e la palla resta in campo. Ci ho messo del tempo per recuperare dall’infortunio e non è stato facile. Non è facile ritrovare quel tipo di sensazioni. Mi sento più vicino alla mia migliore condizione”. Ma qualcosa evidentemente è andato storto.

Il ritorno sulla terra rossa

Gli infortuni sembrano essere diventato un problema molto delicato per Lorenzo Musetti. Già lo scorso anno il toscano fu costretto a ritirarsi in diverse occasioni a cominciare dall’inizio di stagione con il problema muscolare accusato a Buenos Aires. Il momento peggiore è arrivato però al Roland Garros con un problema alla coscia sinistra che gli impedisce di continuare la semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. A settembre a Pechino arriva anche il ritiro contro lo statunitense Lerner Tien. Una situazione che se si va ad aggiungere a quanto successo negli ultimi mesi comincia a essere preoccupante. Per Musetti il ritorno in campo è previsto nella stagione della terra rossa, la sua superficie preferita.