Musetti, quanto odio dai fan di Sinner dopo il ko con Fils: Bertolucci difende Lorenzo dal tifo “calcistico”

Dopo la sconfitta a Barcellona contro Fils, su Musetti si è abbattuta una vera e propria bufera social che ha costretto anche Bertolucci a intervenire in difesa di Lorenzo

Al rientro da un infortunio che lo ha obbligato a saltare praticamente tutti i tornei successivi all’Australian Open fino all’inizio della stagione sulla terra rossa, a Barcellona Lorenzo Musetti ha mostrato evidenti progressi rispetto all’uscita di Montecarlo, pur non essendo ancora al top della condizione fisica e mentale, come evidenziato dalla sconfitta contro Arthur Fils. Una sconfitta più che lecita e non dovrebbe destare più di tanto preoccupazione per l’azzurro, finito però nel mirino di tanti tifosi italiani, e nello specifico di Jannik Sinner, che se la sono presa con il n°9 ATP obbligando Paolo Bertolucci ha prendere posizione e difenderlo.

Musetti non ancora al top e battuto da un ottimo Fils

Dopo le sconfitte rimediate all’esordio dei Masters 1000 di Indian Wells e Montecarlo, Musetti ha ritrovato la vittoria all’ATP 500 di Barcellona battendo Martin Landaluce e Corentin Moutet prima di cedere ai quarti di finale contro un ottimo Fils, giocatore di per sé ostico (come ha dimostrato in più occasioni) e che contro l’azzurro ha giocato alla grande, soprattutto nei propri turni di servizio, durante i quali è stato praticamente inattaccabile.

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Per questo la sconfitta rimediata contro il francese (che se non fosse stato per un grave infortunio rimediato a metà della passata stagione oggi con ogni probabilità sarebbe già in top-10) non deve più di tanto preoccupare. Musetti non è ancora al top della forma, ma senza dubbio la sua condizione è in crescita, cosa che ci fa ben sperare per gli appuntamenti di Roma e Roland Garros, dove se dovesse ritrovare il livello mostrato all’Australian Open sarebbe certamente tra i protagonisti più attesi.

Quanto odio per Musetti

Eppure la partita persa contro Fils ha scatenato su Musetti una vera e propria bufera social, con tanti tifosi italiani che si sono scagliati contro il carrarino, definendolo un sopravvalutato (uno che è stato n°5 al mondo e che senza infortuni avrebbe potuto puntare anche al n°3) e ricordando come non conquisti un titolo nel circuito maggiore da circa quattro anni. “Cosa deve succedere perché Musetti vinca un torneo? Torneo senza sinner e alcaraz e si fa spolverare da Fils. Lu talentu, l’esteta”; “Solito pollo. Fils è molto più degno di lui della top10, Musetti subito fuori, non merita di stare là”; e ancora: “Noi brutti e cattivi che non lodiamo uno che non vince niente dal 2022, ah già ha vinto l’ importantissimo bronzo alle olimpiadi solo 2 anni fa, facciamocelo bastare altrimenti frigna e frignano i suoi lacchè giornalisti” sono solo alcuni dei commetti ricolmi d’odio nei confronti di Lorenzo che si possono leggere su X.

Bertolucci interviene in difesa di Lorenzo e critica il tifo “calcistico” dei fan di Sinner

Commenti incomprensibili su un giocatore che in praticamente qualunque altra epoca tennistica sarebbe stato il numero 1 italiano, ma che al momento è “oscurato” da Sinner. E proprio il confronto con Sinner potrebbe essere il “problema” di Lorenzo. I tanti cattivi messaggi indirizzati a Musetti sembrerebbero infatti provenire dai tifosi dell’altoatesino, che viziati dai successi di Jannik non sembrano concepire come un altro italiano possa avere seguito senza i tanti trionfi della carriera dell’attuale numero 1 del mondo.

Una sorta di tifo calcistico da derby quello che si è abbattuto su Lorenzo, come denunciato anche da Paolo Bertolucci, che su X ha difeso a spada tratta Musetti: “Inspiegabili le cattiverie che si leggono su Lorenzo Musetti per aver perso a Barcellona. Si può tifare per un giocatore senza denigrarne un altro”.