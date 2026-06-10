Musetti rinuncia al Queen’s e allarme per Wimbledon, l’ATP ha un problema enorme: Vacherot, Rune e Draper, quanti big ko

Il toscano, dopo l’infortunio riportato agli Internazionali di Roma, dà forfait per il torneo inglese sull’erba e fa scattare l’allarme in vista di Wimbledon. Da Alcaraz a Vacherot, il tennis ha un problema serio

Lorenzo Musetti si prende ancora tempo. Dopo il problema muscolare riportato nel corso degli Internazionali di Roma, il tennista toscano ha deciso di rinunciare anche alla partecipazione al Queen’s con il torneo che gli sarebbe servito come preparazione a Wimbledon. Ma l’azzurro non è l’unico fermo ai box nel settore maschile, il problema infortuni sta diventando sempre più una preoccupazione per il circuito ATP.

Musetti rinuncia al Queen’s: allarme Wimbledon

Continuano i problemi fisici per Lorenzo Musetti. Il tennista toscano è stato vittima di un problema muscolare nel corso degli Internazionali di Roma che lo hanno costretto a rinunciare anche al Roland Garros. La speranza era quella di tornare in forma per la stagione sull’erba ma i primi riscontri non sono stati positivi visto che il toscano ha dato forfait anche al torneo del Queen’s. La lesione al retto femorale della coscia sinistra evidenziata dopo gli esami effettuati dopo Roma invita alla prudenza, Musetti è stato costretto a rinunciare all’appuntamento londinese e ora spera di riuscire a stringere i tempi e a rientrare all’attività agonistica a Wimbledon, ma la preoccupazione resta. E sempre rimanendo in casa Italia, al Queen’s non ci sarà neanche Luciano Darderi ancora in riprese dopo il piccolo intervento alle tonsille.

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Rune, il rientro slitta ancora

Il recupero di Holger Rune, dopo il terribile infortunio dello scorso ottobre a Stoccolma, sembrava procedere a marce spedite. Il danese ha fatto di tutto pur di riuscire a bruciare le tappe per poter tornare in campo. Sembrava tutto fatto già a maggio quando era stata annunciata la sua partecipazione al torneo di Amburgo. Ma pochi giorni prima dell’evento tedesco è arrivata la rinuncia a cui ha fatto seguito anche quella al Roland Garros. Tutto rinviato alla stagione sull’erba ma anche qui a pochi giorni dal Queen’s, il giovane tennista danese si è visto costretto a dare forfait. La speranza per lui è quella di poter tornare in campo a Wimbledon ma nonostante la voglia del danese, la rottura del tendine d’Achille di cui ha sofferto invita ad avere ancora pazienza.

Alcaraz, Vacherot e Draper: il problema dell’ATP

Il calendario dell’ATP si sta facendo sempre più ricco di eventi, un bene per il mondo del tennis che vive anche dal punto di vista economico un momento di grande splendore. Ma le conseguenze negative a volte sono inevitabili. Gli infortuni stanno avendo sempre più un ruolo e il prossimo appuntamento di Wimbledon potrebbe esserne decisamente condizionato. Della rinuncia di Carlos Alcaraz (che ha dovuto saltare anche Madrid, Roma e Roland Garros) si è detto e scritto molto ma le rinunce continuano a essere tante. La situazione di Jack Draper è forse una delle più delicate con lo statunitense che dallo US Open scorso non riesce a trovare continuità. La rinuncia al Queen’s è solo l’ultima di una lunga serie e in Inghilterra temono possa dire no anche ai Championship. A rinunciare sicuramente allo slam sull’erba sarà invece la rivelazione Valentin Vacherot che ha riportato una frattura da stress che lo ha costretto a ritirarsi anche dal Roland Garros. Una serie di infortuni che diventano anche un invito all’ATP per provare ad analizzare una situazione che rischia di essere molto complessa.