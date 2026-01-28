Musetti, il ritiro contro Djokovic scatena i veleni sul web: “Non è un combattente”. Rune lo rincuora e lo difende

Sul web piovono assurde critiche a Musetti dopo il ritiro contro Djokovic nei quarti di finale dell'Australian Open, ma in soccorso di Lorenzo interviene Rune, che ricorda i rischi di giocare sopra un infortunio

Oltre al danno la beffa. Dopo essere stato costretto a ritirarsi avanti di due set contro Novak Djokovic, Lorenzo Musetti è finito nel mirino di alcuni utenti che sui social hanno infierito sul carrarino sminuendolo per i suoi tanti problemi fisici attraversati in carriera. In soccorso dell’azzurro è però arrivato Holger Rune, che lo ha rincuorato ricordando quali siano i rischi che un atleta corre a giocare sopra un infortunio.

Musetti: gli infortuni iniziano a essere un problema, ma certamente non una colpa

Quello subito contro Djokovic nei quarti di finale dell’Australian Open è solo l’ultimo di una serie di infortuni che hanno costretto Musetti a ritirarsi in momenti cruciali di tornei importanti. Un dettaglio che desta qualche preoccupazione e che, per forza di cose, Lorenzo e il suo team dovranno approfondire e analizzare per trovare un rimedio ed evitare che si ripresenti. Tutti questi ritiri, arrivati anche quando l’azzurro si trovava in vantaggio nel punteggio, hanno però scatenato le reazioni del web, con alcuni utenti – comunque un numero nettamente inferiore rispetto a coloro che si sono dimostrati dispiaciuti per la sfortuna di Lorenzo – che hanno sfruttato quanto capitato a Musetti per sminuirlo.

Una reazione assurda nei confronti di un giocatore che negli ultimi due anni ha mostrato una crescita incredibile sotto tutti i punti di vista e che nel corso di questo Australian Open è stato colui che più di tutti ha dato la sensazione di poter infastidire Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ma che – e di questo Lorenzo è probabilmente il più consapevole di tutti – deve ancora compiere qualche passo in avanti soprattutto dal punto di vista mentale, della resistenza allo stress e all’ansia, che potrebbero aver giocato un ruolo fondamentali negli infortuni di questo tipo. Una situazione per altro simile a quella affrontata a inizio carriera proprio da Djokovic, che spesso era stato obbligato a ritirarsi dai tornei importanti per lo stesso apparente motivo.

Musetti sotto accusa sul web: “Non è un combattente”

Tra i commenti che hanno criticato Musetti per il ritiro, uno di quelli che è diventato più virale su X è quello dell’utente SRF, che ha accusato Lorenzo di mollare troppo presto in queste situazioni: “Musetti si ritira troppo facilmente. Non combatte. Potrei sembrare duro, ma ogni giocatore ha qualche piccolo problema qua e là, un quarto di finale del Grand Slam in cui sei in vantaggio per 2-0 è una situazione in cui dovresti cercare di combattere e chiedere il trattamento del fisioterapista. Si è arreso facilmente, molte volte lo fa. Non è un combattente”.

Arriva la difesa di Rune che rincuora Musetti

Il post ha inevitabilmente attratto anche le repliche di coloro che non si trovavano d’accordo con quanto scritto, come Rune, che ha difeso la scelta di Musetti di ritirarsi, ricordando come nel suo caso aver giocato sopra un problema fisico lo abbia poi portato ad accusare un grave infortunio che rischia di fargli saltare gran parte anche di questa stagione: “Guarda cosa mi è successo quando ho dovuto superare uno strappo di primo grado alla gamba… mi è costato più tempo lontano dal tennis che mai. Sì, vogliamo combattere a qualsiasi costo e con dolore, ma capisco perfettamente che Musetti abbia scelto di ascoltare il suo corpo”.