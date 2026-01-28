Musetti, beffa atroce: ritiro e lacrime a un passo dal sogno. Djokovic nervoso e fortunato, che sfuriata con l’arbitro

Clamorosa beffa per Lorenzo Musetti che avanti di due set nei quarti di finale contro Djokovic agli Australian Open, è costretto al ritiro: allarme infortuni per il toscano

Una beffa atroce. Lorenzo Musetti deve fare i conti con la sfortuna e con un quarto di finale che difficilmente riuscirà a digerire. L’azzurro aveva la possibilità di centrare una storica semifinale agli Australian Open ma quando è avanti di due set contro Novak Djokovic un problema all’inguine lo costringe al ritiro e ad abbandonare il suo sogno.

Il ritiro di Musetti

Una giornata che sembrava portare verso un sogno per Lorenzo Musetti, quello di essere in semifinale agli Australian Open e che invece si è trasformata nell’incubo peggiore. Una beffa atroce per il carrarino che era avanti 2 set ma sotto di un break nel terzo set, ha cominciato ad avere dei problemi fisici. Tutto è cominciato nel terzo game con l’italiano che comincia a fare una fatica terribile e che cede a zero il servizio al suo avversario. Una smorfia di dolore del toscano fa capire che c’è qualcosa che non va e Lollo chiede immediatamente l’intervento del fisioterapista per un problema all’inguine. Il match riprende ma lo sguardo dell’azzurro non lascia molte speranze, si muove a fatica. Perde sia il game in risposta che quello al servizio e proprio quando commette il doppio fallo che permette a Djokovic di salire 4-1 decide che non ce le fa più a continuare. Si ritira e al momento dell’uscita del campo fa fatica a trattenere le lacrime.

Allarme infortuni per Musetti

La corsa di Lorenzo Musetti a Melbourne si interrompe sul più bello con l’azzurro che sperava non solo di raggiungere la semifinale ma anche la posizione numero 3 nel ranking mondiale. Ma ora a preoccupare sono le condizioni fisiche del carrarino. Ovviamente non si conosce ancora nel dettaglio la natura del suo problema all’inguine ma nel corso degli ultimi mesi, il toscano ha dovuto fare più volte i conti con i problemi fisici. E non è la prima volta che il fisico gli presenta il conto: l’azzurro nel 2025 si è dovuto ritirare nel corso della finale di Monte Carlo contro Alcaraz, e poi ancora contro lo spagnolo in occasione della semifinale del Roland Garros. Qualche mese fa un problema fisico anche in occasione del torneo di Pechino per un fastidio alla gamba sinistra. Tanti, troppi infortuni che necessitano una valutazione accurata.

La sfuriata di Novak con l’arbitro

Il caldo gioca un fattore decisivo anche nel match tra Musetti e Djokovic così come l’importanza della posta in palio. Il campione serbo sembra molto nervoso nel primo set e quando arriva un “time violation” da parte del giudice di sedia, Nole non la prende bene: “Stavo cercando il mio cappello, mi stavo cambiando. Avresti potuto almeno avvisarmi da gentleman e nei confronti di qualcuno che è in questo sport da una ventina d’anni. A metà del primo set e alla prima occasione mi da un warning. Pensi che sia giusto? Non dico che sia contro le regole ma avresti potuto avvisarmi prima, chiedermi di fare più velocemente”.