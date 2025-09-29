Musetti si ritira contro Tien e il pubblico di Pechino si vendica degli insulti: Lorenzo fischiato all’uscita

Dopo le polemiche dei giorni scorsi in seguito ad alcune affermazioni fuori luogo di Musetti, il pubblico di Pechino si è vendicato di Lorenzo fischiandolo all'uscita dal campo dopo il ritiro per infortunio

L’ATP 500 di Pechino si conclude nel peggiore dei modi per Lorenzo Musetti, che dopo aver conquistato il primo set contro Learner Tien nei quarti di finale ha accusato un problema fisico alla gamba sinistra venendo poi obbligato a lasciare il campo in maniera anticipata durante il terzo set tra i fischi eccessivi del pubblico cinese, che si è voluto prendere la sua rivincita dopo gli insulti dell’azzurro che hanno scatenato le accese polemiche nei giorni scorsi. Intanto scatta l’allarme sulle condizioni del carrarino in vista di Shanghai, dove sono in palio punti importanti per le ATP Finals di Torino.

