Musetti salta Amburgo e Roland Garros: l’errore agli Internazionali e il crollo in classifica, ma niente drammi

Dopo la scelta di andare contro il dolore e scendere in campo comunque a Roma, Musetti ha annunciato di doversi ritirare da Amburgo e Roland Garros per infortunio, due forfait sanguinosi per quanto riguarda il ranking

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Stagione senza pace fino a questo momento per Lorenzo Musetti, che dopo l’infortunio rimediato all’Australian Open che lo aveva obbligato a saltare praticamente tutta la stagione sul cemento è costretto a fermarsi nuovamente a causa dell’ennesimo problema alla gamba sinistra, vedendosi costretto a saltare l’ATP 500 di Amburgo e il Roland Garros, dove difendeva gli 800 punti della semifinale raggiunta la passata stagione.

Musetti paga cara Roma ed è costretto a saltare Amburgo e Roland Garros

Le sensazioni guardando Musetti giocare agli Internazionali d’Italia erano tutt’altro che rassicuranti, soprattutto contro Ruud, e oggi, purtroppo, è arrivato la notizie che Lorenzo non potrà prendere parte all’ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros, possibilità che già aveva messo in conto dopo la sconfitta contro il norvegese.

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La rinuncia al Roland Garros solleva però qualche dubbio sulla bontà della decisione di Musetti di scendere in campo a Roma nonostante il preesistente problema alla coscia sinistra. Una scelta che, oltre a non aver portato i risultati sperati essendo stato eliminato agli ottavi di finale quando qui difendeva una semifinale, potrebbe aver compromesso anche le sue condizioni e averlo obbligato al ritiro dal secondo slam stagionale.

L’annuncio di Lorenzo

Ad annunciare queste dolorose rinunce è stato lo stesso Musetti attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Dopo la partita di ieri mi sono sottoposto ad accertamenti medici che hanno evidenziato una lesione al retto femorale, che mi costringerà ad alcune settimane di riposo e recupero. Purtroppo questo mi impedisce di partecipare ai tornei di Amburgo e al Roland Garros, una notizia che mi pesa enormemente. Grazie di cuore al pubblico di Roma per l’affetto straordinario: è stato il motivo per cui, pur non al 100%, ho voluto scendere in campo e dare tutto nel torneo di casa. Vi terrò aggiornati”.

Crollo in classifica per Lorenzo, ma niente drammi

I forfait da Amburgo e Roland Garros comporteranno purtroppo per Musetti un nuovo crollo in classifica, dato che a Parigi Lorenzo difendeva gli 800 punti della semifinale raggiunta l’anno scorso e dalla quale fu costretto a ritirarsi sempre per un problema alla gamba. Al termine della stagione sulla terra rossa infatti l’azzurro si ritroverà dunque lontano dalla top-10 con 2315 punti.

Questo crollo in classifica non deve però far scattare un campanello d’allarme. Nelle ultime due stagioni Musetti è tra i giocatori del circuito che più è cresciuto sia a livello di gioco che mentale, avvicinandosi molto (rispetto agli altri) a Sinner e Alcaraz, venendo però frenato in più occasioni dagli infortuni. Meglio quindi che Lorenzo si prenda tutto il tempo necessario per tornare al top della condizione e riprendere la sua crescita, visto che il talento e il livello per giocare contro i migliori ha già dimostrato di averlo. In aggiunta va anche detto che ormai Musetti non è più un giocatore capace di esprimersi al meglio solo sulla terra, ma su tutte le superfici (come testimonia la semifinale a Wimbledon del 2024 e quella quasi ottenuta quest’anno all’Australian Open), quindi non deve avere fretta di rientrare, mancando ancora circa metà della stagione 2026 da disputare con tutta la stagione sull’erba, quella sul cemento nordamericano e quella dei tornei indoor europei.