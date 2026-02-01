Musetti, il guaio è grosso: Lollo salta Buenos Aires e Rio de Janeiro, ecco quando rientra

Con un post su Instagram il carrarino annuncia che non prenderà parte ai tornei sudamericani: il problema agli adduttori suggerisce prudenza in vista di Indian Wells e Miami.

Non è un problema di poco conto quello che ha tarpato le ali a Lorenzo Musetti agli Australian Open e che rischia di frenarlo per un bel po’. Il carrarino, attraverso un post su Instagram, ha informato i suoi tifosi che non prenderà parte alla prevista campagna sudamericana sulla terra rossa, che prevedeva a febbraio la partecipazione all’ATP 250 di Buenos Aires e all’ATP 500 di Rio de Janeiro. Meglio fermarsi e lavorare a fondo sulla riabilitazione, anche perché il rischio di un rientro anticipato potrebbe condizionare i successivi e ben più prestigiosi tornei del Sunshine Double statunitense di marzo, Indian Wells e Miami.

L’annuncio di Musetti: “Niente Buenos Aires e Rio de Janeiro”

Ecco il messaggo del carrarino ai suoi fan: “Alla luce dei risultati degli esami e degli accertamenti medici, insieme al mio team abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinunciare ai tornei di Buenos Aires e Rio de Janeiro. In questo momento la mia priorità é concentrarmi sulla riabilitazione per poter tornare in campo. Grazie di cuore a tutti per il supporto, ci vediamo presto”. Un messaggio che in qualche modo era nell’aria, vista la gravità del problema emerso improvvisamente durante i quarti di finale dell’Happy Slam, che il carrarino era sul punto di chiudere a proprio favore contro Novak Djokovic.

La strategia di Lollo per il 2026 e l’imprevisto di natura fisica

“Rimettiti in forma e speriamo di vederci presto“, la risposta sui social – con tanto di cuoricino – dell’account ufficiale del torneo di Rio. Nessuna risposta, almeno per il momento, da quello di Buenos Aires. Già l’anno scorso Lollo aveva preso parte ai tornei in Argentina e in Brasile, sulla terra rossa che rimane la sua superficie d’elezione, anche se negli ultimi tempi ha fatto notevoli progressi anche sulle altre. In sede di programmazione della stagione il carrarino aveva deciso di ripetere l’iter del 2025, snobbando altre possibilità come – ad esempio – il ricchissimo ATP 500 di Doha, che invece ha attirato a suon di milioni big del calibro di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

La missione di Musetti: rientrare per Indian Wells e Miami

Visto il tenore del messaggio di Musetti e la decisione di annullare i suoi impegni di febbraio, è chiaro come il problema agli adduttori della coscia non sia di poco conto e suggerisca la massima prudenza. La speranza è che un mese di stop possa bastare al carrarino per ritrovare forma e brillantezza. A marzo la posta in palio si fa più alta, coi tornei in successione del Sunshine Double – Indian Wells e Miami – e negli Stati Uniti sono in ballo punti pesanti. L’incidente di percorso di Melbourne ha frenato la scalata di Lollo verso le primissime posizioni del ranking. E ora con questo doppio ritiro il prezzo da pagare potrebbe essere ancor più alto.