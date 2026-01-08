Musetti avanza al Hong Kong con Sonego e si fa spavaldo: la previsione sulla fine del duopolio Sinner-Alcaraz

Sonego si riscatta dopo il match perso contro Shang in singolare e vola in semifinale all'ATP 250 di Hong Kong in doppio con Musetti, che per il 2026 ha fatto una previsione piuttosto spavalda riguardo Sinner e Alcaraz

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Prosegue il buon inizio di stagione di Lorenzo Musetti, che all’ATP 250 di Hong Kong, dopo aver vinto il suo primo match di singolare, ha raggiunto la semifinale nel torneo di doppio in coppia con l’omonimo Lorenzo Sonego grazie alla vittoria in rimonta sulla coppia composta da Alexander Erler e Robert Galloway. Un successo che rende sempre più ambizioso il n°7 ATP, che per il 2026 ha previsto la fine del duopolio Sinner-Alcaraz a livello slam, magari proprio per mano sua.

Musetti vola in semifinale a Hong Kong con Sonego

Ci stanno prendendo gusto Musetti e Sonego, che dopo aver vinto il match d’esordio in doppio hanno strappato il pass per la semifinale all’ATP 250 di Hong Kong grazie alla bella rimonta sulla coppia testa di serie n°2 Erler-Galloway. Dopo aver perso un primo set in cui avevano avuto anche la chance di servire per il parziale ed essersi fatti strappare la battuta in avviso di secondo, i Lorenzo’s hanno alzato i giri del motore, reagendo alla grande al break subito, mostrando la loro superiorità rispetto agli avversari e dominando il resto dell’incontro, chiuso con il risultato finale di 5-7 6-3 10-4

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora la doppia sfida a Wong

Sulla strada degli azzurri adesso ci sarà la coppia composta dal beniamino di casa Coleman Wong e da Gabriel Diallo, che i Lorenzo’s dovranno battere per raggiungere la loro terza finale insieme in carriera dopo quelle perse a Doha nel 2024 e a Indian Wells la passata stagione. Il giovane e promettente Wong sarà l’avversario di Musetti anche in singolare in occasione dei quarti di finale, che il carrarino dovrà necessariamente superare se vorrà provare a entrare per la prima volta in carriera in top-5.

Musetti prevede la fine del duopolio Sincaraz (per mano sua)

Pur trattandosi solamente dei primi match della stagione, questo è certamente un inizio incoraggiante per Musetti, che nel 2026 si è posto l’obiettivo di avvicinarsi il più possibile agli attuali dominatori del tennis maschile Sinner e Alcaraz. A ribadirlo è stato di recente lo stesso Lorenzo in un video di TennisTv, registrato proprio in questi giorni all’ATP di Hong Kong, nel quale ha condiviso la sua spavalda previsione per la nuova stagione (condivisa tra gli altri anche da Alexandre Muller e Karen Khachanov), ovvero che il duopolio Sincaraz a livello slam sarà destinato a finire, magari proprio per mano sua: “Secondo me ci sarà un nuovo vincitore Slam. E mi auguro di essere io”.