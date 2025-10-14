Musetti con Sinner alle ATP Finals, De Minaur ultima vittima di Shanghai: rischio stagione finita

L'australiano potrebbe ritirarsi, nel Masters 1000 cinese ha giocato con gli antidolorifici e non vuol correre ulteriori rischi: "C'è incertezza, devo essere intelligente".

Le chance che alle ATP Finals di Torino gli italiani ai nastri di partenza del torneo di singolare siano due (in quello di doppio hanno già il biglietto in tasca Bolelli e Vavassori) sono sempre più alte. Se Sinner ha già da tempo la certezza di poter difendere il titolo dello scorso anno, Musetti è più vicino al traguardo. E non perché il margine su Auger-Aliassime, il principale competitor nella corsa all’ottavo posto nella Race, sia diventato più ampio: perché un altro possibile contendente potrebbe alzare bandiera bianca. Sono alte, infatti, le possibilità che De Minaur si tiri fuori dalla corsa. Il “Diavolo della Tasmania” potrebbe essere così l’ultima vittima di Shanghai.

De Minaur si ritira? Musetti vede le ATP Finals

Al momento l’australiano è settimo nella Race, con 110 punti di vantaggio su Musetti. E nel Masters 1000 cinese la sua corsa si è arrestata nei quarti di finale, piegato 6-4 6-4 dal redivivo Medvedev. Contro il russo De Minaur, che una settimana prima a Pechino aveva centrato le semifinali, battuto solo da un grande Sinner, aveva mostrato evidenti problemi di natura fisica, soprattutto nel secondo set. In realtà il caldo torrido e le condizioni impossibili di Shanghai hanno semplicemente esasperato una situazione già difficile, rivitalizzando un problema che Alex si portava dietro da tempo. È stato egli stesso a raccontarlo.

Infortunio all’anca per il “Diavolo della Tasmania”

In un’intervista riportata da Tennis Major, infatti, De Minaur ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche, mostrandosi pessimista sul futuro prossimo. “Si tratta di un infortunio all’anca, quello che ho avuto l’anno scorso dopo Wimbledon, che mi ha tenuto fuori gioco per molto tempo. Sì, è un problema che mi preoccupa ed è una cosa per cui non posso correre rischi. L’anno scorso mi ha tenuto fuori gioco per quasi tre o quattro mesi, poi ho giocato il resto dell’anno con il dolore. Ci sono segnali d’allarme e devo assicurarmi che tutto vada bene”. Quindi l’ammissione: “Non voglio avere lo stesso problema dell’anno scorso, devo essere intelligente e prendermi cura del mio corpo”.

De Minaur choc: “A Shanghai con gli antidolorifici”

Già a Shanghai De Minaur ha rischiato grosso: “Ho giocato con degli antidolorifici, ho dovuto farlo per superare la situazion, ma sapevo che qualcosa non andava. Speravo fosse un movimento sbagliato e che poi dopo un paio di giorni sarebbe migliorato. Ma col passare delle partite il problema è rimasto, quindi è per questo che devo fare una TAC il prima possibile e vedere cosa sta succedendo”. Dall’esito degli esami dipenderà la sua decisione per le Finals: “Insieme all’equipe medica valuterò il piano migliore per il resto dell’anno. Ci sono molti punti interrogativi, per ora devo giocare d’attesa“.