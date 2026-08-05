Musetti soffre un set, risale la corrente e liquida l'ostico Mejia: vittoria di carattere all'esordio a Montreal

Musetti debutta sul cemento canadese battendo 7-6 6-2 il colombiano Mejia, che per 80' lo fa penare (e neanche poco). Bella la reazione di carattere del toscano, che nel tiebreak risale da 1-4 e poi cambia ritmo

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è voluto un set per carburare, ma poi Lorenzo Musetti ha mandato a referto lampi di classe (e condizione) ritrovata. E così facendo ha piegato l’ostico Nicolas Mejia, salito alla 116 mondiale dopo aver battuto Landaluce al debutto sul cemento di Montreal (e precedentemente Trungelliti nell’unico turno di qualificazione disputato), riportando il sereno a casa Italia dopo la giornata maledetta che ha visto uscire Berrettini, Sonego, Cobolli, Cocciaretto e Stefanini, col solo Darderi in grado di invertire il trend negativo (approfittando anche del ritiro di Diallo). Aspettando Arnaldi, impegnato in serata contro Marozsan, l’Italia porta almeno due tennisti al terzo turno. Al netto dell’assenza di Sinner, il minimo sindacale.

Primo set infinito, ma che rimonta nel tiebreak…

Mejia fiutava la grande occasione, consapevole che contro un Musetti ancora a scartamento ridotto le opportunità per volgere la contesa a proprio favore non sarebbero mancate. Cosa che è accaduta nel primo parziale, dove il toscano è apparso falloso e impreciso, collezionando tanti gratuiti (21 nei primi 12 giochi) al netto di 4 palle break sciupate, di cui tre nel nono gioco (ma una ha dovuto annullarla anche Muso).

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Mejia ha giocato a tutto braccio: ha servito meglio con la prima, ricavandone l’80% di punti (contro il 75% di Lorenzo), ma con la seconda ha faticato più del previsto e soprattutto ha avuto la colpa di non essere stato in grado di sfruttare un vantaggio di 4-1 nel tiebreak, con l’inerzia tutta favorevole dopo un clamoroso scambio nel quale ha ribaltato un copione che pareva già scritto (due smash non chiusi da Musetti, che alla fine ha dovuto piegarsi alle difese senza coscienza del colombiano).

Eppure quello che sembrava essere un set ormai andato s’è tramutato in un elogio della resilienza: il toscano ha risalito la corrente collezionando 5 punti consecutivi, ma al momento di chiudere s’è fatto pregare, vedendo sfumare due palle set (e sulla prima l’errore di rovescio grida vendetta). Arriveranno altre tre palle set, e la quinta è quella buona: dritto potente di Lorenzo, risposta fuori misura di Mejia. Dopo 80’ e una bella spolmonata (10-8), la strada torna a farsi in discesa.

Secondo set a senso unico: una prova solida

Come spesso capita nelle partite di Musetti, basta un click per cambiare completamente direzione. E il secondo set si apre con la grancassa: battuta tenuta a zero, break ottenuto senza grossa resistenza da parte del colombiano. Che rischia di deragliare definitivamente nel quarto gioco, quando concede due opportunità per il secondo break, riuscendo però ad annullarne entrambe.

Nel sesto gioco le opportunità di break dell’italiano salgono a tre, le prime due consecutive (sul 15-40): Mejia è duro a morire e tiene botta, allungando ancora la partita. Il break alla fine arriva nell’ottavo gioco per il 6-2 finale che consegna a Musetti una vittoria di valore. Nel prossimo turno l’avversario uscirà dalla sfida tra Jodar (che l’ha battuto a Washington la scorsa settimana) e Moutet.