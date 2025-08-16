Musetti e Sonego in finale a Cincinnati: prova di Coppa Davis superata, i Lollo possono essere i nuovi Sinner e Berrettini

Musetti e Sonego si sbarazzano di Salisbury e Skupski e volano in finale di doppio a Cincinnati, dove affronteranno Mektic e Ram. Ottime notizie per l'Italia, che ha trovato i sostituti di Sinner e Berrettini per la Davis

La multimedialità quale approccio personale e professionale. Ama raccontare lo sport focalizzando ogni attenzione sul tempo reale: la verità della dirette non sono opinioni ma fatti

Musetti e Sonego volano in finale al Masters 1000 di Cincinnati in doppio e indicano la via agli altri azzurri presenti in Ohio. I due Lollo hanno infatti sorpreso tutti battendo Joe Salisbury e Neal Skupski, una delle coppie più accreditate ad alzare il trofeo, in rimonta con il risultato di 4-6 6-3 13-11. Ottime notizie per i due Lorenzo, che in queste prime uscite sul cemento nordamericano hanno raccolto meno di quanto ci si aspettava in singolare – soprattutto Musetti -, ma soprattutto per l’Italia, che in caso di assenza di Jannik Sinner e Matteo Berrettini alle Finals di Coppa Davis sa già su chi potrà contare.

Musetti e Sonego battono Salisbury e Skupski: sono in finale a Cincinnati

Due azzurri sono in finale di doppio al Masters 1000 di Cincinnati. E no, non sono i soliti Simone Bolelli e Andrea Vavassori, bensì i due Lorenzo, Musetti e Sonego, che dopo le eliminazioni in singolare si sono concentrati appieno sul torneo di doppio, dove hanno eliminato coppie di specialisti ben più accreditate di loro, compresa quella composta da Joe Salisbury e Neal Skupski – battuti in rimonta 4-6 6-3 13-11 con più di qualche brivido nel tie break finale – accedendo così in finale in Ohio.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Musetti e Sonego sfidano Mektic e Ram per il titolo

Quella di Cincinnati sarà la seconda finale in carriera in coppia a livello ATP per Musetti e Sonego, che andranno a caccia del primo titolo dopo che la prima l’avevano persa l’anno scorso in Qatar contro Jamie Murray e Michael Venus. Sulla strada degli azzurri questa volta ci saranno Nikola Mektic e Rajeev Ram, vincitori di molti titoli in doppio, ma ancora nessuno in coppia assieme.

Buone risposte in ottica Coppa Davis, anche senza Sinner e Berrettini l’Italia fa paura

La vittoria dei due Lorenzo è un ottime notizia anche per Filippo Volandri in ottica Coppa Davis. Il capitano dell’Italia rischia infatti di dover fare a meno di Matteo Berrettini per le Finals di fine stagione per via dei tanti problemi fisici che stanno colpendo il tennista romano. Oltre a The Hammer Volandri rischia di dover fare a meno anche del leader indiscusso del nostro movimento, ovvero Jannik Sinner, la cui presenza era stata messa a rischio già a partire dalla scorsa edizione.

Anche senza i trascinatori del titolo vinto nel 2024 però l’Italia rimarrebbe una squadra da battere, sopratutto dopo aver visto all’opera in doppio Musetti e Sonego. I due Lorenzo oltre a essere due giocatori dal sicuro affidamento in singolare potrebbero provare a replicare quanto fatto da Sinner e Berrettini in doppio la passata stagione, ricordando comunque come Volandri possa fare affidamento anche sui due specialisti Bolelli e Vavassori.