Musetti, tanto spettacolo e qualche parolaccia contro Moutet: è semifinale con Zverev. E da Basilea arriva un assist clamoroso

Il toscano conquista un successo importante contro il mancino francese: è in semifinale nell’ATP 500 di Vienna dove trova il tedesco Zverev. E le Finals di Torino sono sempre più vicine

Lorenzo Musetti dà spettacolo a Vienna. Il toscano conquista la vittoria nel match dei quarti di finale contro il francese Corentin Moutet al termine di una partita che ha offerto tantissimo spettacolo. Domani Lollo sfiderà in semifinale il tedesco Zverev mentre si avvicina la possibilità di qualificarsi per le ATP Finals. E l’Italia, dopo il successo di Sinner, avrà due rappresentanti tra i migliori 4.

Musetti, che spettacolo con Moutet

Non è una finale tra Sinner e Alcaraz, ma il match tra Lorenzo Musetti e Corentin Moutet è di quello che gli appassionati di tennis segnano con il leggendario “circoletto rosso”. Due caratteri fumantini con il mancino francese che spesso si è fatto conoscere al grande pubblico anche per qualche comportamento sbagliato nel corso dei match. Ma quando c’è da giocare è un tennista che sa regalare anche colpi a sorpresa. E il match nei quarti di finale regala dei colpi spettacolari, da parte di entrambi i giocatori. Ma quando c’è di mezzo la fantasia il toscano è uno che ha pochi rivali nel circuito. Ne vengono fuori 100 minuti di altissimo livello con il pubblico che va in estasi. Ma come già successo in passato Musetti si lascia anche scappare qualche parolaccia come dopo un punto importante in cui urla: “Lo spacco c…o!”.

Le parole di Lorenzo

A fine partite Lorenzo Musetti sembra stanco ma dimostra anche grande soddisfazione per un successo che lo proietta in semifinale contro Zverev: “Mi sono divertito anche se alla fine ho avuto una situazione difficile nel salvare l’unica palla break della partita. Sono riuscito a rimanere concentrato e paziente, e a fare quello che dovevo fare. Sapevo che dovevo giocare bene nei momenti importanti, sono di nuovo in semifinale qui. E’ un bellissimo risultato ma non voglio fermarmi. Zverev è un avversario molto difficile ma cercherò di spingermi al 100% per arrivare in finale”.

I ritiri di Auger-Aliassime e Ruud

Lorenzo Musetti fa un altro passo importante verso le ATP Finals di Torino. L’Italia sogna di avere due rappresentanti nel torneo dei maestri e il toscano ci sta provando fino alla fine a centrare un traguardo che sarebbe storico per il movimento ma soprattutto per lui. E da Basilea, anche se con un po’ di dispiacere, arrivano buone notizie per Lollo. E’ stata una giornata decisamente particolare quella che è andata in scena a Basilea, nel torneo ATP 500 che si sta giocando in contemporanea a Vienna, nel corso dei quarti di finale tre dei match sono finiti per ritiro. Tra questi anche quelli di Auger-Aliassime e di Casper Ruud, entrambi in lotta per provare a strappare un posto nelle Finals.