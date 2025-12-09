Musetti punta in alto col super coach José Perlas, Berrettini ha nostalgia delle vacanze: Cobolli lo sfotte

L'ex capitano delle Furie Rosse di Davis affianca Tartarini alla guida del carrarino, mentre "The Hammer" saluta le Maldive con la lacrimuccia e l'amico Flavio commenta divertito.

Il 2025 si è chiuso alla grande, con la partecipazione (tribolata ma meritatissima) alle ATP Finals di Torino e con tanti buoni risultati in tornei importanti, soprattutto sulla terra battuta. E il 2026 promette di essere ancora più esaltante per Lorenzo Musetti. Il carrarino intende consolidare la sua presenza al vertice della classifica e del circuito, trovando continuità e competitività su tutti i tipi di superficie. Anche per questo motivo, ha ufficializzato una notizia che girava da tempo nell’ambiente e tra gli addetti ai lavori: l’avvio della partnership con un vero e proprio super coach, lo spagnolo José Perlas.

Lorenzo Musetti annuncia l’ingaggio di coach José Perlas

“Iniziamo a preparare il 2026! Benvenuto José”. Con questo messaggio su Instagram, Lollo ha confermato rumors e indiscrezioni. A corredo, uno scatto che lo ritrae sullo sfondo del Monte-Carlo Country Club in compagnia del nuovo super coach, dello storico allenatore Simone Tartarini (che ovviamente rimarrà al suo posto e al suo fianco) e del preparatore atletico Damiano Fiorucci. La stagione di Musetti comincerà a tutti gli effetti tra un mesetto o poco più. In Australia il carrarino punterà a superare il maggior numero di turni, quest’anno – per giunta – sarà tra le prime dieci teste di serie e potrebbe godere di un tabellone più favorevole.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è José Perlas: ex capitano della Spagna e tecnico di Fognini

Ma chi è José Perlas? L’allenatore spagnolo, classe 1960, lavora stabilmente nel circus dal 1985 e vanta un curriculum di spessore internazionale. È stato, ad esempio, capitano della formidabile nazionale spagnola di Coppa Davis, con cui ha vinto due edizioni del torneo (quello vero, che si giocava col format tradizionale) nel 2000 e nel 2004. Ha guidato inoltre giocatori del calibro di Albert Costa, Guillermo Coria e Nicolas Almagro. Inoltre, per cinque anni, è stato head coach di Fabio Fognini, che sotto la sua guida ha compiuto ulteriori progressi. Gli stessi che spera di ottenere Musetti.

Berrettini pensa alle Maldive, la battuta di Cobolli scatena il web

Intanto anche per gli altri tennisti azzurri è tempo di preparare la nuova stagione. Vacanze finite, ad esempio, per Matteo Berrettini, che su Instagram ha pubblicato uno scatto “nostalgico” con l’incantevole scenario delle Maldive in sottofondo. “Sto ancora pensando a questo posto, ma entusiasta di iniziare l’allenamento pre-stagione“, la frase di Matteo (a torso nudo, per la felicità delle followers). Pronto l’intervento di Flavio Cobolli, l’altro eroe dell’ultima Davis, che ha scritto divertito: “Raggio di sole”. Un commento seguito poi dall’emoji di un bacetto, a testimonianza del rapporto di grande amicizia tra i due.