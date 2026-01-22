Musetti senza team all’Australian Open: grave lutto per Tartarini e preparatore in ospedale, la dedica di Lollo

Al fianco di Musetti all'Australian Open è rimasto il solo José Perlas. Un grave lutto familiare ha obbligato infatti Tartarini a tornare in Italia, mentre il preparatore Fiorucci è ricoverato in ospedale

Chi ha seguito il derby tra i due Lorenzo in occasione del secondo turno dell’Australian Open si sarà accorto che l’angolo di Musetti era nettamente più spoglio del solito a causa delle assenze del suo storico coach Simone Tartarini e del preparatore Damiano Fiorucci. I due sono stati obbligati ad assentarsi per motivi che fanno passare il tennis in secondo piano come ha svelato in conferenza stampa il n°5 ATP, rimasto in Australia con l’ultimo arrivato nella squadra, José Perlas.

Musetti rivela il motivo delle assenze di Tartarini e Fiorucci e gli dedica la vittoria

Non l’inizio di Australian Open che si augurava Musetti. Non per i risultati ottenuti finora – con Lollo che dopo le fatiche del primo incontro si è “vendicato” di Sonego battendolo nettamente e approdando così al terzo turno -, ma per quanto capitato ad alcuni componenti del suo team. Contro il proprio amico, omonimo e connazionale, Lorenzo ha infatti giocato senza il supporto del suo storico coach Tartarini e del suo preparatore atletico Fiorucci.

Come ha svelato lo stesso n°5 ATP in conferenza stampa il primo è dovuto tornare improvvisamente in Italia a causa di un grave lutto, la scomparsa della madre, il secondo invece per problemi di salute è finito in ospedale pochi giorni dopo l’arrivo in Australia: ”Non è stata una settimana semplice dal punto di vista umano. Simone è dovuto rientrare in Italia per motivi familiari e Damiano ha avuto problemi di salute”. Una situazione che ovviamente ha creato un forte dispiacere a Musetti, che poi ha voluto dedicare la vittoria a Simone e Damiano per provare a dargli un po’ di forza scrivendo sulla telecamera un messaggio per loro “Per Simo e Damiano” con tanto di cuore.

Musetti in Australia solo con il nuovo arrivato José Perlas

Le due assenze avrebbero potuto ovviamente turbare Lorenzo, che invece contro Sonego ha confermato anche la crescita mentale che ha avuto rispetto a un paio di stagioni fa: “Tutto questo, invece di mettermi ulteriore pressione addosso, mi ha responsabilizzato ancora di più. Ho affrontato il match con estrema attenzione e voglio dedicare a loro questo successo”. Al fianco di Musetti è rimasto al momento solamente il nuovo arrivo José Perlas, con i due che certamente sfrutteranno questi giorni per conoscersi meglio ed entrare più in sintonia: “Mi sono trovato bene con José in panchina è stata la nostra prima partita da soli, ma ho sentito anche il supporto di Damiano e Simone da casa”.

Ora la sfida all’ostico Machac

Musetti non potrà contare sul supporto diretto di Tartarini e Fiorucci nemmeno per il prossimo e ben più complicato incontro. Lollo infatti se la dovrà vedere contro Thomas Machac, avversario molto temibile sul cemento e protagonista di un ottimo inizio di stagione con il titolo vinto all’ATP 250 di Adelaide e un buon percorso all’Australian Open dove ha eliminato Grigor Dimitrov e il finalista dell’edizione 2023 Stefanos Tsitsipas. Tra i due c’è un solo precedente risalente al 2024, quando il ceco vinse in due set sul cemento indoor di Marsiglia.