Musetti terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz, per Sonego Lorenzo può essere il nuovo Big3: “Ma occhio a Fonseca”

In un'intervista al Corriere dello Sport Sonego ha dato ragione a Musetti candidandolo come possibile terzo incomodo nella rivalità tra Sinner e Alcaraz insieme all'astro nascente Fonseca

Il 2025 tennistico ha consacrato definitivamente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come dominatori assoluti del circuito maschile. In attesa che la nuova stagione abbia inizio molti tra addetti ai lavori e appassionati si stanno interrogando su chi potrebbe essere il nuovo terzo incomodo a inserirsi in questo duopolio. Un ruolo che secondo Lorenzo Sonego potrebbe venire ricoperto dall’altro azzurro Lorenzo Musetti, così come dall’enfant prodige brasiliano Joao Fonseca.

La ricerca del nuovo Big3 in vista del 2026

Se da un lato il 2025 ha consacrato il talento di Sinner e Alcaraz, dall’altro ha anche evidenziato l’enorme divario esistente tra i primi due al mondo e tutto il resto del circuito, troppo lontano da Jannik e Carlos per impensierirli. Per questo in vista del 2026 è partito una sorta di toto nome su chi potrebbe essere il nuovo rivale di Sinner e Alcaraz e rendere ancora più competitiva questa già appassionante rivalità, ricoprendo in un certo senso il ruolo che anni fa fu di Novak Djokovic, che riuscì a inserirsi nel duopolio rappresentato da Roger Federer e Rafael Nadal nella seconda metà del primo decennio degli anni 2000.

Sonego: “Musetti può arrivare al livello di Sinner e Alcaraz, ma anche Fonseca”

Tra coloro che potrebbero ricoprire questo ruolo ci sono ovviamente tutti gli altri giocatori presenti in top-10, soprattutto i più giovani, tra i quali anche il nostro Musetti, che dopo aver raggiunto per la prima volta in carriera la qualificazione alle ATP Finals si è candidato come possibile terzo incomodo tra Sinner e Alcaraz.

Una candidatura sposata anche dall’amico e omonimo Sonego, che in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha fatto il nome di Musetti come possibile nuovo Big3, oltre a quello di un altro giovanissimo giocatore in rampa di lancio: “Alcuni possono arrivare a quel livello. Come qualità assoluta Joao Fonseca è uno di questi, così come Musetti. Se Lorenzo riuscirà ad aggiungere ancora qualcosa al proprio tennis, potrebbe farcela. Bisognerà poi vedere come rientrerà Holger Rune, che ha dalla sua una potenza incredibile. Però raggiungere Sinner e Alcaraz è molto difficile, il loro livello è semplicemente clamoroso”.

Sonego spiega la forza di Sinner e Alcaraz

Sonego ha poi parlato nello specifico di Sinner e Alcaraz, spiegando cosa li differenzi davvero dagli altri giocatori e il perché siano i migliori al mondo in questo momento: “Nei momenti importanti mettono in campo la loro forza: alzano il livello ancora di più, chi è dall’altra parte della rete sa di dover fare il punto, perché nulla verrà regalato; la pressione sullo sfidante è enorme”.