Musetti pronto a un tour de force sognando le ATP Finals: la regola che spinge Alcaraz a Torino con Sinner e Zverev

Musetti vuole rilanciarsi in questo finale di anno per raddrizzare una stagione estremamente sfortunata con il sogno di tornare alle ATP Finals, dove ci sarà Alcaraz ma (per ora) non Shelton per via di una particolare regola

Dopo un anno fin qui estremamente sfortunata, condizionata da continui problemi fisici che gli hanno impedito di giocare con regolarità e che da possibile terzo incomodo nella rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz lo hanno fatto sprofondare ai margini della top-20, Lorenzo Musetti punta a risorgere in questo finale di stagione, sognando anche di poter ritornare alle ATP Finals, dove sarà ufficialmente presente Alcaraz grazie a una regola speciale.

Musetti: “C’è uno spiraglio per le ATP Finals”

Dopo l’ennesima delusione stagionale collezionata allo US Open, dove è stato eliminato al 2° turno in seguito a un improvviso crollo fisico, Musetti vuole provare a rilanciarsi in questo finale di stagione, sognando magari di poter tornare anche a Torino per le ATP Finals. Queste infatti sono le intenzioni espresse da Lorenzo in occasione dell’evento Kia Open Lab tenutosi presso il Castello di Tolcinasco Golf Club di Milano e riportate da Sky Sport: “Ci saranno prima Tokyo e Shanghai, che comunque sono due tornei molto importanti, un 500 e un 1000. Credo ci siano delle condizioni dove posso esprimere un buon tennis, specialmente se sto bene fisicamente. L’obiettivo e il focus adesso è sulla trasferta asiatica, poi mi concentrerò su tutta la parte europea indoor con Lione, Vienna e Parigi. Con uno spiraglio di speranza verso le ATP Finals, ma lo vedremo subito se si può sognare perché dovrebbero andare bene i primi due tornei”

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Le chance di Musetti di andare a Torino

Per riuscire a tornare alle ATP Finals Musetti avrà però bisogno di un vero e proprio miracolo. Al momento il carrarino occupa infatti la 31esima posizione nella Race ATP ed è distante 1450 punti da Daniil Medvedev, attualmente ultimo giocatore qualificato per Torino. Per riuscirci Lorenzo dovrà certamente fare bene tra Tokyo e Shanghai, magari vincendo almeno uno dei due tornei, e poi confermarsi anche nella stagione sul cemento indoor, ma anche sperare che oltre al russo anche gli altri 22 giocatori che lo precedono ma che non sono ancora qualificati facciano peggio di lui per permettergli di scalare il ranking.

Alcaraz ufficiale alle ATP Finals ma Shelton no: la particolare regola che spinge Carlos a Torino

Chi è certo della propria presenza a Torino (salvo nuove ricadute fisiche) insieme a Sinner e Zverev è Alcaraz, attualmente al n°4 della Race ATP con 4050 punti. Chi invece ancora dovrà guadagnarsi la qualificazione (che comunque appare più che scontata) è paradossalmente il n°3 della race Ben Shelton. Questo grazie al titolo vinto da Carlos all’Australian Open a inizio stagione. Il regolamento infatti prevede che prendano parte alle Finals i sette migliori giocatori della Race e il campione slam meglio qualificato tra l’ottava e la ventesima posizione, oltre la quale Alcaraz è certo di non poter scendere, motivo per cui è sicuro di poter andare a Torino.