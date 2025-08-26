US Open, Musetti allontana la crisi ma che rischio contro Mpetschi Perricard: il gesto al pubblico dopo il successo

L’azzurro, dopo un periodo negativo, ottiene una vittoria importante contro un avversario pericoloso a New York: Musetti vince di testa una battaglia di “stili” contro il francese

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un primo set che spaventa poi la reazione. Lorenzo Musetti mette da parte, almeno per il momento un periodo difficile che durava da un po’ di tempo, e conquista la vittoria nel primo turno degli Us Open contro il francese Giovanni Mpetschi Perricard. Il toscano esulta portandosi il dito alla testa, a confermare che il successo sul cemento di New York è arrivato soprattutto grazie alla tenuta dal punto di vista mentale.

Musetti allontana la crisi

Dopo una spettacolare stagione sulla terra rossa, Lorenzo Musetti ha dovuto affrontare un’estate molto complicata. Dopo il ritiro in semifinale al Roland Garros contro Alcaraz, il toscano ha dovuto fare i conti con un infortunio che gli ha praticamente “annullato” la stagione sull’erba. Poi una serie di piccoli problemi hanno portato a una serie di sconfitte un po’ inattese a cominciare dall’eliminazione immediata a Wimbledon. E ora agli US Open, dove si presenta come testa di serie numero 10 è il momento di provare a riaccendere la fiamma.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La battaglia di stilu contro Mpetschi Perricard

E’ una questione di testa, dice alla fine esultando Lorenzo Musetti. Il toscano ha rischiato grosso, perché giocare contro un giocatore come Mpetschi Perricard è sempre un compito complicato, forse ancora di più per un giocatore come lui. Il francese basa tutto il suo tennis sul servizio e su un diritto molto potente, evita gli scambi prolungati e allo stesso tempo non dà ritmo ai suoi avversari. Dalla parte opposta l’azzurro che invece ama costruire e “ricamare”, nel primo set le cose si mettono male con il transalpino che alla fine ha la meglio dopo un tiebreak dominato. Ma qui entra in gioco la testa e la maturità di Musetti, e grazie anche alla spinta dell’angolo dove si fa notare anche il tifoso speciale Giovanni Bartocci, il match si ribalta con il tasso tecnico dell’italiano che viene fuori mentre il francese finisce lentamente per spegnersi tra i suoi errori.

US Open: tutti i risultati