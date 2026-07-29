Lorenzo spreca nel secondo set ma fa suo il match contro l'australiano, mostrando confortanti progressi sotto il profilo fisico e tecnico. Il Diavolo della Tasmania piega il greco.

Gioca bene, incanta, sembra vicino alla vittoria. Poi si pianta, rovina tutto, spreca, rimette in partita il suo avversario. Ma alla fine vince lo stesso. Riecco Lorenzo Musetti, in purezza. A Washington il carrarino forse ha ritrovato se stesso dopo tre mesi difficili. E tre mesi sono l’arco temporale che separava il campione toscano dall’ultima comparsata nei quarti in un torneo importante. L’ultima volta era stata a Barcellona, ad aprile, sull’amata terra rossa. Stavolta Lollo è nei quarti sul cemento americano, pronto a dar battaglia come nei giorni migliori. Piegato Vukic in tre set: dopo il successo su Arnaldi, un altro mattoncino sulla strada del definitivo recupero.

Washington, Musetti parte bene contro Vukic

Se il test contro il sanremese, durato appena 40 minuti prima che Arnaldi si ritirasse, non era stato troppo indicativo sulle condizioni di Lollo, maggiori riscontri ha offerto il caparbio successo su Vukic, l’australiano che non rappresenta certo un ostacolo insormontabile ma che comunque Musetti ha superato al termine di una partita non facile, che ha vissuto due o forse tre vite. In avvio ottimo l’approccio di Musetti, bravo a piazzare subito il break e a rintuzzare il tentativo di controbreak del rivale nel nono gioco. Sei a tre per l’italiano, capace anche di strappare il servizio all’australiano nel primo gioco del secondo parziale.

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Missione compiuta, il carrarino ritrova i quarti

Finita? No. A un passo dal traguardo il carrarino ha iniziato a sprecare occasioni per il secondo break e ha consentito all’australiano di rimettersi in carreggiata. Dopo il controbreak del pareggio, Vukic ha piazzato un altro break mortifero al dodicesimo gioco: 5-7 e risultato rimesso in parità. Nel terzo set, però, Musetti ha ripreso a colpire con efficacia da ogni zona del campo, strappando ancora una volta subito il servizio all’australiano ma stavolta senza concedersi pause. Se non nel finale, una volta piazzato il doppio break, col controbreak del momentaneo 5-3. Poi, però, il toscano ha chiuso i conti sul 6-3 e ora attende il vincitore del confronto tra l’astro nascente Jodar e Nishikori.

De Minaur e il tabù Tsitsipas: vince l’australiano

Aveva vinto una sola partita su tredici, incassando dodici sconfitte. E ha affrontato Stefanos Tsitsipas proprio nel momento più difficile, col greco in fiducia per aver riconquistato un titolo dopo quasi un anno e mezzo. Eppure, Alex de Minaur è riuscito a spezzare l’incantesimo. Sofferta ma meritata l’affermazione del “Diavolo della Tasmania” sul greco in tre set (6-4 3-6 6-3), che ha consentito a De Minaur di approdare finalmente al secondo turno al termine di una partita rinviata di 24 ore per pioggia. Per De Minaur, testa di serie numero 1 del torneo della capitale statunitense, ora è in programma il match contro il connazionale e figlio d’arte Cruz Hewitt.