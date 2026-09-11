Bayern, rinascita Musiala: dopo i due collassi torna a giocare e fa la differenza col Bodo Glimt, cosa vuol dire la nuova esultanza

Il talento del Bayern, dopo i due malori accusati in campo nei giorni scorsi, alla prima da titolare segna nel 5-0 al Bodo Glimt ed esulta puntandosi il dito alla testa

Jamal Musiala è tornato. Passata la paura dopo i problemi neurologici accusati durante il pre-campionato, il campione del Bayern Monaco, schierato titolare contro il Bodo Glimt, ha aperto le marcature nel 5-0 ai norvegesi, all’esordio nella nuova edizione della Champions League. La condizione atletica non è ancora perfetta, ma l’entusiasmo e la voglia di giocare è tornata quella di un tempo.

Musiala is back, gol al Bodo Glimt

Musiala è tornato. Passata la paura per i due collassi avuti in campo, il talento del Bayern Monaco ha aperto le marcature del roboante 5-0 dei tedeschi contro il Bodo Glimt, nell’atto inaugurale della Phase League di Champions League. Alla sua prima presenza da titolare, dopo il riposo precauzionale a cui è stato sottoposto a causa del problema neurologico accusato nel pre-campionato, Musiala ha brillato, riprendendo confidenza con il campo, facendo la differenza.

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Non è stata una partita semplice per il Bayern Monaco, bloccato a lungo dal ben organizzato Bodo Glimt. Nel primo tempo c’è stata soltanto l’occasione creata da Kimmich, che con un bel tiro dalla distanza ha colpito il palo. Nonostante il 73% di possesso palla i tedeschi non hanno sfondato. Ben altra la cosa la ripresa, con Musiala subito a segno con un tap-in area sul tiro respinto a Kane. Poi l’inglese, Davies e due volte Olise hanno completato la goleada.

L’emozione di Kompany, l’esultanza di Jamal

Uscito al 20′ del secondo tempo, sostituito da Saibari, Musiala – a tre settimane dal secondo malore che lo ha colpito ad Heidenheim – è corso subito ad abbracciare Vincent Kompany, sorridendogli. Una serata importante per il centrocampista: “Io e 75.000 persone qui, e tante altre in più davanti alla televisione, eravamo felicissimi. Sapevamo che questo momento sarebbe arrivato, è fantastico per Jamal“, ha commentato l’allenatore belga nel post-partita.

“Ha segnato il gol del vantaggio: è una di quelle storie che il calcio scrive e che Musiala si è sicuramente meritato“, ha detto poi il direttore sportivo Max Eberl, nella mixed zone. Sorrisi, abbracci, sospiri di sollievo: le crisi di assenza diagnosticate a Musiala già da piccolo, sembrano essere, almeno per il momento, soltanto un lontano ricordo. Intanto lui ci scherza su: dopo aver segnato l’1-0, ha guardato verso le tribune dell’Allianz Arena, puntandosi il dito sulla tempia destra, prima di essere travolto dall’affetto dei compagni.

Quindi la stretta di mano con Davies, uno dei giocatori chiamati a parlare del problema neurologico del compagno, colpito da una temporanea interruzione neurologica durante la quale il cervello sospende gli impulsi elettrici: “Questi episodi mi hanno spezzato il cuore. I medici stanno facendo il possibile per aiutarlo. Sosterremo Jamal come essere umano, un amico, un fratello“.

Le sensazioni di Musiala

Ai microfoni di Dazn, Musiala si è detto contento di “essere tornato in forma” e “felice per il gol segnato“. La condizione atletica migliorerà pian piano, non si poteva chiedere di più a un ragazzo di 23 anni, che in pochi giorni, su un rettangolo di gioco, ha rischiato di compromettere la sua salute. “Voglio tornare gradualmente al mio livello“, ha promesso Musiala, alla ricerca di “leggerezza, gioia e divertimento” da ritrovare sul rettangolo di gioco.

Importante per la sua ripresa fisica ed emotiva è stato il supporto del Bayern Monaco, “dei giocatori e degli allenatori che mi hanno aiutato molto“, ha proseguito Musiala. In attesa che torni a essere il calciatore ammirato fino a qualche mese fa, il numero 10 del Bayern Monaco ammette: “La sensazione che ho provato oggi (ieri, ndr) non la provavo da un po’“.