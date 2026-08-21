Musiala fuori rosa dopo i due collassi, il Bayern sapeva tutto da tempo: il retroscena, cosa è successo e la terapia

Dopo essere svenuto due volte nei test pre-season l'asso si sta curando e si allena a parte, sperando di poter presto tornare in campo. Le parole del tecnico e del ds

E’ attualmente fuori rosa, ha apportato una modifica al suo trattamento terapeutico, che ha avuto alcuni effetti collaterali, e si allenerà individualmente almeno per questa settimana Musiala. L’asso del Bayern Monaco, che è collassato pochi minuti dopo essere entrato in campo come sostituto sia nell’amichevole contro il Lipsia (3-1) che a Heidenheim (4-2), è sotto una campana di vetro, protetto e osservato dai medici dopo quanto è successo a causa di problemi neurologici di cui soffre ma la notizia è che il club bavarese sapeva tutto da tempo.

L’ammissione del Bayern

La conferma è arrivata nella conferenza di vigilia di Supercoppa, il ds Max Eberl è stato chiaro: “Era desiderio di Jamal comunicarlo. Internamente, lo sapevamo da tempo, giocatori compresi. Lo sapevamo già da tutta la scorsa stagione. È diventato parte della nostra quotidianità. Noi, come famiglia del Bayern Monaco, siamo uniti, gli daremo tutto il nostro supporto, lo abbiamo già fatto e continueremo a farlo. Lo sapevamo da un po’ e lo abbiamo gestito. Stiamo affrontando tutto questo insieme. Ha cambiato qualcosa nella sua terapia farmacologica, ed è per questo che si sono verificati questi episodi. Ora vogliamo tornare alla situazione precedente, quando queste situazioni non si verificavano”.

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Le parole del tecnico Kompany

Anche il tecnico Kompany ammette: “Ci occupiamo di questa situazione da un po’ di tempo”. Musiala non voleva che la notizia riguardasse le sue condizioni di salute venisse resa pubblica; desiderava continuare a giocare e la terapia farmacologica glielo permetteva, finché non è stata modificata, causando i problemi di rendimento. “Lo shock iniziale risale a qualche tempo fa, ma da allora abbiamo ricevuto molte più informazioni e comprendiamo la situazione molto meglio”, spiega Kompany. “Abbiamo preso ogni decisione basandoci sulle migliori informazioni fornite dai massimi esperti. Non stiamo affrontando la situazione in preda al panico; anzi, tutt’altro.”

Ciò può essere confermato rivedendo quanto è accuduto a Heidenheim. Mentre i giocatori di entrambe le squadre si stringevano attorno a Musiala, nessuno si è fatto prendere dal panico. Michael Olise, un caro amico di Musiala, si è addirittura recato in panchina per ricevere istruzioni tattiche. Solo tre giorni prima, contro il Lipsia, Kompany era rimasto incredibilmente calmo durante il caos iniziale, mentre lo stadio era in subbuglio. “Era la prima volta che succedeva in pubblico. Naturalmente, ci si pone molte domande”.

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La speranza sul rientro

Il Bayern, tuttavia, ha dato a Musiala la possibilità di parlare in prima persona. Ciò è stato inevitabile nella tarda serata di martedì a Heidenheim. Da allora, ci sono stati ulteriori colloqui. Il fantasista potrebbe benissimo essere di nuovo a disposizione per la partita d’esordio in Bundesliga contro lo Stoccarda la settimana prossima.

Ecco perché l’allenatore rimane calmo. “Non vedo l’ora del ritorno di Jamal, che prima o poi arriverà. Perché è capace di fare cose che solo i giocatori eccezionali sanno fare. Credo che abbia tutte le carte in regola per tornare a dare il suo contributo in campo. Anche se ora la situazione è completamente diversa per voi, so che ha fatto enormi progressi quest’estate. Guardate i minuti che ha giocato. Ha fatto cose che non solo erano allo stesso livello dei nostri migliori giocatori, ma addirittura superiori. Non vedevamo Jamal così dai tempi dell’infortunio contro il Paris Saint-Germain”.

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